Löw po katastrofalnem porazu: Ne vem, kaj se je zgodilo, to je bil črn dan

Torkov rezultatski polom Nemčije na tekmi Lige narodov proti Španiji (0:6) v Sevilli je sprožil številne odzive in zahteve po spremembah, a za zdaj kaže, da selektorja Joachima Löwa ne bo odnesel s položaja. Španija je nadigrala Nemčijo, ki je delovala nemočno in si prislužila kopico kritik v domovini.

V Sevilli se je Španija "poigrala" z Nemčijo in dosegla visoko zmago, pol ducata žog je končalo v nemškem golu. Izbranci Luisa Enriqueja so gospodarili na igrišču: v prvem polčasu so mrežo nemškega vratarja Manuela Neurjazatresli Alvaro Morata (17.), Ferran Torres (33.) in Rodri (38.), v drugem polčasu pa je še dva gola dosegel Torres (55., 71.), enega pa Mikel Oyarzabal (89.). Morda je bila Španija izjemno razigrana, morda so imeli Nemci res slab večer, morda je bilo dogajanje v Sevilli seštevek obojega. A Nemci se nejeverno sprašujejo, kako je lahko njihova ekipa doživela takšno katastrofo proti resda eni najboljših reprezentanc na svetu.

Nemci so delovali povsem nemočno, na celotni tekmi so imeli le dva strela v okvir gola (Serge Gnabry je sicer v enem od teh poskusov stresel prečko), obramba pa je bila silno prepišna, tako da so Španci lahko počeli, kar so si zamislili. Nekdanja člana nemških ekip z naslovoma svetovnega prvaka Lothar Matthäus in Mesut Özil sta že pozvala, da se morajo v ekipo vrniti Mats Hummels, Thomas Müller in Jerome Boateng, ki se jim je selektor Jurgen Löw odpovedal. Obenem je Matthäus kritično ocenil tudi delo selektorja na sinočnji tekmi: "Analize napak na tekmi Löwu ni treba delati. Trajala bi osem ur."

Kot poročajo nemški mediji, pa Löw očitno ne razmišlja o tem, da bi sam odstopil po najhujšem porazu v selektorski karieri. "Ne vem, kaj se je zgodilo. To je bil najbolj črn dan. Razočaran sem in jezen. Kot da ne bi bili na tekmi, po 0:1 smo se povsem izgubili in pustili preveč prostora Španiji. Ni bilo trdih dvobojev, ni bilo dobljenih žog, ni bilo agresivnosti," je na spletni novinarski konferenci po tekmi nemškim medijem dejal selektor. Na vprašanje, ali je morda prišel čas za vrnitev izkušenih mož v ekipo, pa je odgovoril, da bo vztrajal pri svoji filozofiji pomladitve ekipe in da bo svojim izbrancem še naprej nudil vso podporo. O tem, ali se mora bati za svojo službo, pa je dejal: "To pa morate vprašati koga drugega."Kakorkoli, pol ducata žog v mreži in ničla na lastni strani je najhujši poraz nemške reprezentance po davnem letu 1931, ko jo je z enakim izidom premagala Avstrija. Po drugi svetovni vojni pa je bil doslej najhujši tisti proti Madžarski na SP 1954 s 3:8. Je pa selektorja že podprl tudi nekdanji zvezdnik nemške reprezentance in zdaj njen direktor Oliver Bierhoff. "Še vedno ima naše zaupanje. Tega ne bo spremenil niti ta poraz," je dejal v pogovoru za televizijo ARD. Z direktorjem pa se ne strinjajo številni nemški mediji. Süddeutsche Zeitung se tako že sprašuje, ali ni napočil čas za slovo, podobno vprašanje je na naslovnici zastavil tudi časnik Bild, bavarski Tageszeitung pa je zapisal, da je "enajst Löwovih mož dvignilo roke v zrak in doživelo zgodovinski poraz". Še posebej boleč je bil ta hud poraz za vratarja Neuerja. Postal je vratar z največ nastopi v nemški izbrani vrsti (s 96 je prehitel Seppa Maierja), toda ni imel nobenega razloga za dobro voljo. "To je za vse nas veliko razočaranje. Vsi skupaj smo odpovedali. Že po prvem golu bi morali stopiti skupaj, se več pogovarjati in si dati več podpore,"je dejal zvezdnik Bayerna, ki ob anemični obrambi ni bil kriv za večino prejetih golov, z nekaj vrhunskimi obrambami je le preprečil še hujšo katastrofo.