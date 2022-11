Nemčija in Belgija potrdili ekipi za SP

Zadnji dve reprezentanci, ki sta potrdili ekipi za prihajajoče svetovno prvenstvo, sta Nemčija in Belgija. Obe ekipi sodita v krog ožjih favoritov za končno zmago in z večjimi presenečenji nista postregli. Flick se je nekoliko nepričakovano odločil za nekoliko mlajšo ekipo in bo doma pustil na primer izkušenega Matsa Hummelsa, Martinez pa bo na mundial vzel tudi nekatere nogometaše, ki še niso stoodstotno nared za igranje.

Flick v Katar s pomlajeno ekipo Nemški selektor Hansi Flick je objavil seznam nogometašev za bližnje svetovno prvenstvo v Katarju, na katerem se po petih letih v elf vrača junak finala SP 2014, Mario Götze. Slednji za reprezentanco ni igral vse od leta 2017. Medtem pa Flick v 26-članski ekipi ni našel mesta za nekoliko poškodovanega Marca Reusa in izkušenega branilca Matsa Hummelsa.

icon-expand Mario Götze FOTO: AP

Novinca v nemški reprezentanci sta najstnik Youssoufa Moukoko in še en napadalec, Niclas Füllkrug. Njun vpoklic pa zaradi poškodb Tima Wernerja in Lukasa Nmeche ni nepričakovan. Ekipo bo kot kapetan na mundialu, ki bo od 20. novembra do 18. decembra, vodil vratar Manuel Neuer.

"Mislim, da imamo zelo dobro ekipo. Ponuja nam veliko možnosti. Zelo smo zadovoljni s kakovostjo," je dejal Flick, ki bo v Katar peljal tri vratarje, Manuela Neuerja (Bayern München), Marc-Andreja ter Stegna (Barcelona) in Kevina Trappa (Eintracht Frankfurt). Med branilci so na seznamu Armel Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (oba Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann, David Raum (oba RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck in Niklas Süle (oba Borussia Dortmund). Na sredini in v napadu so na Flickovem seznamu Karim Adeyemi, Julian Brandt (oba Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry, Leon Goretzka (oba Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller, Jamal Musiala in Leroy Sane (vsi Bayern München).

Martinez bo vzel tudi poškodovane igralce Belgija bo na svetovno prvenstvo v Katar odpotovala s tremi trenutno poškodovanimi igralci. Med njimi je tudi poškodovani strelec milanskega Interja, Romelu Lukaku. Prvi zvezdnik Belgije poleg Kevina De Bruyneja iz Manchester Cityja je to sezono za Inter nastopil le na štirih tekmah serie A in eni v ligi prvakov. "Kot vsi vemo, Romelu ni povsem pripravljen. Toda najprej imamo predkrog SP in nato nov turnir od izločilnih bojev dalje. Menimo, da lahko z medicinskega vidika igra pomembno vlogo za nas od izločilnih bojev naprej," je danes dejal selektor rdečih vragov Roberto Martinez, ko je objavil 26-člansko ekipo. Poleg Lukakuja sta trenutno poškodovana še branilca Jan Vertonghen (Anderlecht) in Thomas Meunier (Borussia), poročajo tuje agencije.

icon-expand Romelu Lukaku FOTO: AP

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo sicer reprezentancam dovolila, da lahko v primeru poškodbe ali covida-19 ekipo spremenijo do 24 ur pred prvo tekmo na SP. Belgijci bodo v skupini F igrali s Kanado, Hrvaško in z Marokom. Na seznamu belgijske reprezentance so vratarji Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg), branilci Toby Alderweireld (Antwerpen), Jan Vertonghen, Zeno Debast (oba Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester City), Arthur Theate (Rennes). Med vezisti je Martinez vpoklical sledeče nogometaše: Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Timothy Castagne (Leicester City), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Axel Witsel (Atletico Madrid), Youri Tielemans (Leicester City), Amadou Onana (Everton), Hans Vanaken (Club Brugge) in Yannick Carrasco (Atletico Madrid). Med napadalci pa so na seznamu Eden Hazard (Real Madrid), Leandro Trossard (Brighton), Romelu Lukaku (Inter Milano), Michy Batshuayi (Fenerbahče), Charles De Ketelaere (Milan), Lois Openda (Lens), Jeremy Doku (Rennes) in Dries Mertens (Galatasaray).

