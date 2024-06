Nemčija in Škotska odpirata 17. nogometno EP

Uvodno dejanje bo v znamenju Nemcev, trikratnih evropskih prvakov, nazadnje so slavili leta 1996, in Škotov, ki pa so doslej zgolj trikrat igrali na EP. Pred tekmo bo Evropska nogometna zveza počastila nemško legendo in kapetana zmagovite nemške zasedbe iz leta 1972 Franza Beckenbauerja, ki je letos umrl. Tako bodo pokal Henryja Delaunayja, ki ga bo na koncu 14. julija dvignil zmagovalec, pred začetkom tekme na igrišče prinesli Beckenbauerjeva žena Heidi ter Bernard Dietz in Jürgen Klinsmann, kapetana nemških ekip iz let 1980 in 1996, ko je Nemčija osvojila zadnja evropska naslova.