Kahn: Zavzemam se za to, da se gledalci vrnejo na tribune

Notranji minister Horst Seehofer, ki je zadolžen tudi za področje športa, ocenjuje, da se bodo z novo sezono na tekme vrnili tudi gledalci, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Seehofer je na ta način uslišal zahteve navijačev in klubskih uprav. Prav v slednjih so zelo aktivni in v münchenskem Bayernu, tudi Seehofer je Bavarec, pripravljajo več scenarijev. V prvi fazi tudi denimo vsaj delno vrnitev gledalcev, brez katerih nogomet na zelenici enostavno ni isti. Tudi Seehofer o gledalcih govori kot o 12. igralcu ekipe.

"Zelo sem optimističen, da bomo v novi sezoni postopoma na tekme spustili vedno več publike. Ne takoj, ne vseh naenkrat in začetek ne bo enak časom pred koronakrizo. A začeli bomo z zmanjšanim številom, da bodo ljudje lahko ohranili medsebojno razdaljo. Tako v nogometu kot na drugih področjih bomo skupaj našli pametne rešitve, ki bodo omogočale uživanje življenja in varnost pred okužbo," je za medije povedal Seehofer. Ta se je moral odzvati na zahteve nogometne javnosti, saj se število okužb v Nemčiji vztrajno manjša, življenje se počasi vrača v normalne tirnice, ukrepi za zajezitev širjenja virusa se sproščajo in normalno je, da je močna nogometna javnost vplivala tudi na odločevalce v državi.

Pri münchenskem Bayernu so že predlagali, da bi v prvi fazi na stadion Allianz Arena, ki sprejme 75.000 gledalcev, vrnili vsaj 10.000 ali 11.000 ljudi. "Korak za korakom moramo stopiti naprej. Absolutno se zavzemam za to, da se gledalci vrnejo na tribune, a seveda v okviru smotrnega načrta," je k temu dodal nekdanji legendarni vratar Oliver Kahn. Kako pomemben je nogomet, pa potrjujejo tudi odzivi drugih politikov. Socialdemokrat Sebastian Hartmann predlaga, da se v prvi fazi zaprejo stojišča, nato pa poskusno gledalci sedijo v vsaki drugi vrsti in na vsakem tretjem stolu.

Oliver Luksic(FDP) predlaga, da bi nekaterim gledalcem ogled tekem omogočili že letos. Sam si želi gledalce že v torek na tekmi polfinala nemškega pokala med četrtoligašem Saarbrücknom in Bayerjem Leverkusnom. Še predobro se zaveda, da bo Sarbrücken ta uspeh težko ponovil, zato naj bi vsaj nekateri navijači, te naj bi kar izžrebali, dobili priložnost, da si ogledajo to zgodovinsko tekmo.

Uprave klubov si seveda želijo polne tribune in gledalce, ki bodo polnili tudi klubske blagajne. Za številne bodo prav gledalci na tribunah pomenili tudi preživetje v okviru standardov, ki so jih vajeni. A tudi v klubih se zavedajo, da bi bilo to težavo najlažje odpraviti s cepljenjem populacije, a cepiva vsaj zaenkrat še ni. V nasprotnem primeru polnih stadionov brez vseh omejitev tudi v jesenskem delu sezone 2020/21 bržkone še ne bo.