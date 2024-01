Nemčija se je poslovila od Beckenbauerja: 'Danke Kaiser'

Stadion Bayern Münchna je gostil zadnje slovo od velikana nemškega nogometa Franza Beckenbauerja. Žalost, glasbo in poslovilne govore so spremljali tudi nastopi številnih Beckenbauerjevih soigralcev, ki so obudili vrsto spominov na nedavno umrlega izjemnega nogometaša, trenerja in nogometnega funkcionarja.

OGLAS

Uli Hoeness se je od Franza Beckenbauerja poslovil zelo čustveno. FOTO: AP icon-expand

Vrhunec prireditve teden dni po pogrebu v ožjem družinskem krogu je bil nedvomno govor Ulija Hoenessa, ki je predstavil vrsto anekdot, ki sta jih med in po karieri doživela s Franzom Beckenbauerjem. Govor je zaključil s stavkom: "Zdaj si mrtev 12 dni. Če sem pošten, te zelo pogrešam." Hoeness je kot vrhunec Beckenbauerjeve kariere označil svetovno prvenstvo 2006, ki ga je Nemčija dobila prav po zaslugi Beckenbauerja, ki je po njegovih besedah dolga leta delal vse samo za to, da Nemčija dobi potrebno število glasov pri izboru prireditelja. Zase pravi, da je imel privilegij, da je lahko igral skupaj z Beckenbauerjem za reprezentanco in Bayern.

Na stadionu se je zbralo 30.000 ljudi. FOTO: AP icon-expand

Govori, glasba, pa tudi številne fotografije iz bogatega nogometaševega življenja so na stadionu spomnile 30.000 ljudi na številne posebne trenutke nemškega nogometa. Te je ob slovesu od "nogometnega cesarja" na stadionu pozdravilo tudi "cesarsko vreme", saj se je nebo razgrnilo in stadion kot nalašč med žalno slovesnostjo obsijalo s soncem. Dogodka so se udeležili tudi številni nemški politiki, med drugim predsednik Frank-Walter Steinmeier, kancler Olaf Scholz in predsednik bavarske vlade Markus Söder. Še bolj so bili v svojih nastopih vidni številni Beckenbauerjevi soigralci, vsi pa so se nogometašu zahvalili za velik prispevek k nemškemu nogometu.

Slovo od Franza Beckenbauerja FOTO: AP icon-expand

Beckenbauer velja za največjo ikono nemškega nogometa. Leta 1974 je bil ključni igralec Nemčije ob osvojitvi naslova svetovnih prvakov. Leta 1990 mu je to uspelo v vlogi selektorja reprezentance. Nato je Nemčiji leta 2006 najprej pripeljal, nato pa v vlogi vodje organizacijskega komiteja priredil nepozabno prvenstvo. Z Bayernom je redno osvajal nemške ligaške in pokalne lovorike, med leti 1994 in 2009 pa je bil tudi predsednik kluba.

Slovo od Franza Beckenbauerja FOTO: AP icon-expand

Vse dosežke so Beckenbauerju priznali tudi v mednarodnih krogih in današnje slovesnosti so se med drugim udeležili predsednik Fige Gianni Infantino, predsednik Uefe Aleksander Čeferin, predsednik nemške zveze Bernd Neuendorf, selektor reprezentance Julian Nagelsmann in njegova predhodnika Joachim Löw in Hansi Flick ter še en velikan Bayerna in nemškega nogometa Oliver Kahn. Ob predstavnikih moške in ženske ekipe Bayerna so bili na stadionu tudi nekdanji nemški reprezentanti Günter Netzer, Paul Breitner, Lothar Matthäus, Rudi Völler, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger in drugi.