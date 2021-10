Nemčija že z vozovnico za Katar 2022

Nemci so pod vodstvom trenerja Hansija Flicka dosegli že peto zmago in se Makedoncem oddolžili za poraz na prvi tekmi (1:2). Flick je s peto zaporedno zmago dosegel tudi rekord svojega predhodnika Joachima Löwa ob prevzemu izbrane vrste. Zmaga je bila na koncu gladka, a šele v drugem delu, ko se je elf razigral tudi v napadu. Makedonsko mrežo je v 50. minuti načel Kai Havertz. Ta je dokončal lep napad, ki ga je začel Serge Gnabry, izjemno podajo je dodal Thomas Müller, Havertz pa je dokončal začeto. Nemčijo je v Katar dokončno uvrstil Timo Werner z goloma v 73. in 74. minuti. Deset minut kasneje je končni izid postavil Jamal Musiala. Pred 16.000 gledalci bi bila lahko zmaga še izdatnejša, saj je Havertz v končnici prvega dela zadel tudi okvir vrat. Možnosti za napredovanje so obdržali tudi Romuni, ki so v Bukarešti z 1:0 ugnali Armence. Odločilni gol je z glavo dosegel Alexandru Mitrita (26.). Romunija ima na drugem mestu zdaj točko prednosti pred Severno Makedonijo in Armenijo. Islandija in Lihtenštajn sta na repu skupine, danes so bili s 4:0 boljši Islandci.

V skupini E so brez konkurence Belgijci, ki so imeli po nedeljskem nastopu v Ligi narodov prost dan. Češka in Wales pa še naprej vodita v boju za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Čehi so z 2:0 slavili na gostovanju v Belorusiji, Wales se je po zaslugi Kiefferja Moora (12.) veselil zmage z 1:0 v Estoniji. Ob enakem številu točk je Wales odigral tekmo manj. Za Čehe sta zadela Patrick Schick (22.) in Adam Hlozek (65.).

Napeto ostaja v skupini G, v kateri so favoriti upravičili svoje vloge. Vodilna ostaja Nizozemska. Ta je po pričakovanjih ugnala Gibraltar, ki mu je nasula pol ducata golov. Razlika bi bila lahko še višja, a je Memphis Depay, ki je sicer dosegel dva gola, zapravil enajstmetrovko. Dva kroga in dve točki zaostajajo Norvežani, ki so bili doma tudi brez Erlinga Haalanda z 2:0 boljši od Črne gore. Gola je dosegel Mohammed Elyaounoussi v 29. in 96. minuti. Turčija se je veselila zmage z 2:1 na gostovanju v Latviji in za Norveško zaostaja za dve točki. Turkom je zmago v sodniškem podaljšku s prostega strela zagotovil Burak Yilmaz.