Nemec junak Edmontona, odlična finalna serija je znova izenačena

Hokejisti Edmonton Oilers so se po zaslugi Leona Draisaitla vrnili v boj za Stanleyjev pokal. Nemški zvezdnik je v gosteh v Sunrisu zadel v podaljšku četrte tekme proti Florida Panthers in naftarjem prinesel zmago s 5:4. S tem so gosti finale na štiri zmage proti branilcem naslova izenačili na 2:2.