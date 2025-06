Nemir v Realu: Rodrygo nezadovoljen in išče izhodna vrata, Endrick v solzah

New York, 29. 06. 2025 10.19 | Posodobljeno pred 23 minutami

Real je po remiju z Al Hilalom in zmagah proti Pachuci in Salzburgu kot prvouvrščena ekipa skupine uvrščena v osmino finala klubskega SP, kjer ga čaka italijanski Juventus.

Ne glede na to, da so rezultati Xabija Alonsa na začetku njegove trenerske ere na galaktični klopi zelo solidni, pa je kot poročajo španski mediji v slačilnici belega baleta vre. "Največje odkritje turnirja v ZDA je mladi napadalec Gonzalo Garcia," veselo piše Marca in v naslednjem zapisu razlaga svoje videnje.

"21-letni napadalec, ki je sezono preživel v drugi ekipi je priložnost dobil zaradi odsotnosti obolelega Kyliana Mbappeja in svojo minutažo več kto izkoristil. garcia je z dvema goloma na treh tekmah gotovo dal misliti trenerju Xabiju Alonsu ob tem pa izzval prve tenzije v slačilnici," sporoča ugledni madridski športni časnik. "Je Alonso že takoj ob prevzemu spoznal potencialno odkritje prihajajoče sezone," se sprašuje Marca.

Španski časnik namreč trdi, da je zaradi Garcie okrepljeno nezadovoljstvo dveh Brazilcev ... "Rodrygo in Endrick sta milo rečeno nezadovoljna, če že ne jezna zaradi svoje vloge ekipe. Nov satatu jima ni po godu," trdi Marca. "Rodrygo je bil v udarni enajsterici na uvodni tekmi turnirja, nato pa se je preselil na rezervno klop in je penast od jeze. Še huje je z Endrickom. Fant je psihično dotolčen, viri blizu kluba trdijo, da se je zlomil in celo nemočno jokal."

Po tekmi s Salzburgom, ki so jo galaktiki gladko dobili, je 19-letni Brazilec doživel zlom, saj se zaveda, da bo moral biti birko za minutažo in posledično vlogo v ekipi z garcio, ki pa je trenutno še kako vroč. "Trener Xabi Alonso umirja tenzije in je, kot trdijo viri blizu kluba, že opravil pogovore z nezadovoljneži ter jim obljubil, da bodo vsi prejeli priložnost za dokazovanje."

Real je največji magnet za navijače v ZDA

Tekme klubskega svetovnega prvenstva v nogometu, ki poteka v ZDA, si je po podatkih Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v povprečju na stadionih ogledalo 34.770 gledalcev. Tekme sicer potekajo v objektih z veliko zmogljivostjo, prvotno namenjenih igranju ameriškega nogometa ... V rednem delu si je 14 tekem ogledalo več kot 50.000 gledalcev.

Največji magnet zanje so bile tekme madridskega Reala, ki jih je v povprečju spremljalo okrog 65.825 ljudi. Po gledanosti Realu sledijo PSG (61.649 gledalcev), Atletico Madrid (51.749), Inter Miami (51.208) in Palmeiras (47.456). Med stadioni je bil najbolj obiskan Hard Rock na jugu Floride, ki ga je povprečno obiskalo 52.955 gledalcev. Na prvenstvu je 12 stadionov v 11 mestih skupno gostilo 1,6 milijona navijačev.