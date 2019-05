'Nemirni' Oblak želi, da bi Atletico ekipo gradil okoli njega

Atletico je opoldne potrdil, da je s Portom dosegel dogovor glede prestopa brazilskega srednjega branilca Felipeja, ki bo podpisal triletno pogodbo. Madridčani čakajo le še na mednarodni certifikat 30-letnika, ki se bo rdeče-belim pridružil ob začetku priprav 4. julija. Felipeja so predstavili kot "raznovrstnega in izkušenega srednjega branilca z vodstvenimi sposobnostmi", ki je bil pri Portu, kjer je po prestopu iz Corinthiansa igral od leta 2016, tudi kapetan.

Za Atletico Madrid bo sezona 2019/20 sezona, v kateri bodo lahko navijači spoznali povsem prenovljeno člansko moštvo. Branilci Diego Godin, Juanfran Torres, Lucas Hernandez in Filipe Luister napadalec Antoine Griezmann so bili z izjemo morda Hernandeza ključni posamezniki šampionskih moštev, ki jih je od leta 2011 uspel sestaviti trener Diego Simeone.

Argentinec je ob izteku aktualne sezone ostal brez številnih nosilcev igre, a so uspeli rdeče-beli že prej podaljšati pogodbo vsaj z vratarjem slovenske reprezentance Janom Oblakom. A dejstvo, da so po dogovoru s Škofjeločanom Madridčani potrdili odhoda Godina in Griezmanna, ikone kluba in najboljšega strelca zadnjih sezon, je očitno presenetilo slovenskega čuvaja mreže, ki zdaj pričakuje, da se klub, ki mu je obljubil dolgoročno zvestobo, primerno okrepi.

V podaljšanje pogodbe vložili ogromno truda

"Atletico je najprej označil Oblaka kot ključni člen svoje prihodnosti. To so storili z napornim podaljšanjem pogodbe in mu dvignili odkupno klavzulo na 120 milijonov evrov,"poroča dnevnik AS. "To je bila ogromna količina truda za klub, ki je s tem dvignil Oblakov vpliv, a zadnji dogodki so ga spremenili tudi v največjega zvezdnika kluba,"dodaja madridski športni dnevnik.

"Odhod Griezmanna je vratarja, ki je bil najboljši nogometaš 'colchonerosov' v zadnji sezoni, spremenil v moža, okoli katerega je potrebno graditi. Tako to razume Oblak. V klubu je ostal, da bi se še naprej boril za vse naslove z Atleticom. Kot 'colchonero' je začutil, kako se je boriti za vse, ko pa je podaljšal pogodbo, je to storil ravno s tem namenom."

'Želi, da bi gradili okoli njega'

ASše piše, da ob odhodu veteranov Oblak "pričakuje, da se bo vodstvo odzvalo" s prihodom nogometašev, ki so "pripravljeni na boj za vse naslove", ne pa da bi "stavili na tvegane naložbe v nogometaše, ki se morajo še uveljaviti". Podobno je bilo takrat, poroča madridski časnik, ko je v klub z 21 leti prišel Oblak, ki so ga pri rdeče-belih priključili izkušenemu Miguelu Angelu Moyaju. Tudi Griezmann, ki je v klub prišel skupaj s Slovencem, je kot član Real Sociedada že imel bogate izkušnje z La Ligo, sledil je denimo še prihod prekaljenega napadalca Maria Mandžukićaiz vrst Bayerna ...

"Ta podrobnost vznemirja Oblaka in še posebej obrambo. Odšli so številni njeni sestavni deli, s katerimi je Slovenec vzpostavil izjemne avtomatizme. Preseneča ga, denimo, da se vodstvo glede teh reči z njim ni posvetovalo. V minuli sezoni so to storili z Griezmannom. Ravno zato se je Francoz odločil ostati v klubu, ki mu je zagotovil, da se bo potegoval za nekatere igralce. Tako je tudi bilo na primer s (Thomasom) Lemarjem. Oblak je največji zvezdnik kluba in želi si, da bi gradili okoli njega," je še zapisal AS.

OBLAK