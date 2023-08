Nemke le remizirale z Južnokorejkami in senzacionalno izpadle iz SP

Nemke, osemkratne evropske prvakinje, so prvi šok na tem SP doživele prejšnjo nedeljo, ko so v Sydneyju proti Kolumbiji, ta je tedaj zmagala drugič na tem SP, izgubile z 1:2.

Tako so se Nemke pred tretjim krogom v Brisbanu znašle na drugem mestu, prav tako tri točke pa je po dveh tekmah zbral tretji Maroko, ki ga je nemška zasedba uvodoma nadigrala s 6:0. Da bo mera polna, so v tretjem krogu proti dvakratnim svetovnim prvakinjam (2003, 2007) in podprvakinjam leta 1995 že v šesti minuti povedle Korejke, uspešna je bila So Hyun Cho.

Proti ekipi, ki je v prvih dveh krogih doživela dva poraza, je v 42. minuti izenačila Alexandra Popp. V 60. minuti so Nemke zadele prečko, dve minuti prej je sodnica razveljavila njihov zadetek zaradi prepovedanega položaja. Tudi v nadaljevanju drugega dela so Nemke napadale z vseh položajev, vendar so bile neuspešne, kot tudi tekmice iz protinapadov, čeprav je podaljšek sodnice trajal četrt ure.