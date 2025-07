Nemke zadnje polfinalistke evropskega prvenstva

Po podaji s kota je v 25. minuti izenačila Sjoeke Nüsken , ko je natančnim strelom z glavo žogo poslala v mrežo pod prečnik. Francozinje so bile veliko bolj aktivne ves čas prvega polčasa, a je izid do odmora ostal izenačen.

Francoske napade v drugem polčasu je v 69. minuti presekala druga enajstmetrovka, ki pa jo je zapravila Nüsken. Njen strel je francoska vratarka Pauline Peyraud-Magnin odbila, ko je pravilno uganila, da bo šel v levo. Pred tem je kazenski strel zakrivila Selma Bacha, ko je v hrbet priletela in podrla Jule Brand.

V nadaljevanju so številčno oslabljene, a zelo borbene Nemke vzpostavile ravnotežje v polju, tako da so se priložnosti brez končnega uspeha nanizale na obeh straneh. Tako se je tekma prevesila v podaljške, v kateri se je v 103. minuti z obrambo in "parado" tekme izkazala nemška vratarka Ann Katrin Berger, ki je na golovi črti odbila žogo po nespretnem posredovanju kapetanke Janine Minge z glavo.

Francozinje so bile v zadnjih sekundah dodatka sodnice blizu zmage, a se je lep strel Melvine Malard odbil od prečnika. V enajstmetrovkah, ki so kmalu sledile, je imela Berger uspešno posredovanje že pri prvem strelu Amel Majri. Po streli Sare Däbritz, ki je le oplazil prečko, je v nadaljevanju Francija izenačila. Berger je nato v peti seriji sama uspešno streljala, izid pa je bil v tem delu 4:4. Šele sedma serija je prinesla odločitev, Nüsken je za Nemčijo zadela, Berger pa se je zaustavila še enkrat in ubranila strel osrednje francoske branilke in rezervistke Alice Sombath.