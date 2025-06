Zgodovinsko nemočen Inter: 'Nismo uspeli narediti ničesar, kar smo si zadali'

"Nismo uspeli narediti ničesar, kar smo si zadali. Čestitke Parižanom. Niso naredili niti ene napake in zaslužili so to zmago," je po tekmi dejal kapetan Milančanov Lautaro Martinez , ki so ga nasprotniki celotno tekmo popolnoma nadzirali. S svojo slabo predstavo ni izstopal, saj so bili v resnici vsi njegovi soigralci popolnoma nemočni.

Kljub drugemu bolečemu porazu v finalu Lige prvakov v zadnjih treh sezonah, se tudi soigralci Martineza zavedajo, da jim je nasproti stala ekipa, ki bi v taki formi verjetno premagala vsakega nasprotnika. "Čestitke Parizu. Boljši so bili na vseh ravneh. Imeli so več energije. To je nogomet in včasih se zgodijo tudi taki porazi. Kljub temu sem srečen, da sem del te skupine igralcev. Zelo ponosen sem na moštvo in na to, kar smo pokazali do te točke," je besedam kapetana Martineza dodal njegov namestnik Nicolo Barella.