Nemočna Olimpija pred polnimi Stožicami ni bila kos Galatasarayu

Sanje o skupinskem delu Lige prvakov so še žive, a resnici na ljubo bo Olimpija v gosteh proti zvezdnikom Galatasaraya potrebovala veliko več od želje in borbenosti. Po porazu 3:0 na polnih Stožicah bodo Ljubljančani za napredovanje v playoff kvalifikacij za Ligo prvakov v Istanbulu potrebovali nov slovenski športni čudež.

Po latvijski Valmieri in bolgarskemu Ludogorcu je v Ljubljano pripotovala nova priložnost za dokazovanje. Evropska jesen je z nastopi v skupinskem delu Konferenčne lige že zagotovljena. Do zdaj največja ovira na poti Olimpije do Lige prvakov pa se lahko pohvali z Driesom Mertensom, Wilfriedom Zahajem, Jusufom Demirjem, Maurom Icardijem, Lucasom Torreiro, Cedricom Bakambujem in Angelinom. Ni kontroverzno reči, da aktualni slovenski prvaki o takih imenih v svojem moštvu lahko le sanjajo, a nogomet vedno znova preseneča. Prvo presenečenje je za ljubljansko občinstvo pripravil trener Galatasaraya Okan Buruk, ki je od omenjenih igralcev v prvo postavo uvrstil zgolj Mertensa in Bakambuja. Zaha in Zaniolo mu zaradi poškodbe nista bila na voljo, kljub temu pa so Icardi, Angelino in Torreira tekmo začeli na klopi za rezerviste.

Trener Olimpije Joao Henriques se je odločil za postavo: Matevž Vidovšek, Jorge Silva, Marcel Ratnik, Ahmet Muhamedbegović, David Sualehe, Rui Pedro, Svit Sešlar, Ivan Posavec, Timi Max Elšnik, Saar Fedida in Admir Bristrić v konici napada.

Ljubljančani so se uglednim nasprotnikom v uvodnih minutah dobro zoperstavili, v prvih sedmih minutah so si Ljubljančani celo pripravili nekaj obetavnih priložnosti. Stožice so bile na krilih pogumne igre svojih ljubljencev glasne, kot že dolgo ne. Vse do devete minute in napake Davida Sualeheja, ki je v obrambi z žogo v svoji posesti predolgo sanjaril in jo prelahko izgubil. Baris Yilmaz je darilo v stilu najbolj učinkovitih poštarjev hitro posredoval naprej do Kerema Akturkogluja, ki je žogo izjemno natančno poslal mimo nemočnega Vidovška.

Tekmo si je v družbi predsednice Slovenije Nataše Pirc Musar ogledal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin

Stadion je utihnil. Tudi izjemno živahni gostujoči navijači, ki so z rdeče-oranžno barvo preplavili tudi dobršen del tribune ob tisti, ki je bila uradno namenjena najbolj zvestim navijačem Galatasarayja, so po uvodnem slavju obmolknili. Šok je še nekaj časa odmeval tudi na zelenici, kjer je dinamična igra prepustila mesto bolj umirjeni in počasni izmenjavi podaj na obeh straneh.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Zadetek, ki ga ni bilo Igralci Olimpije so počasi znova zbirali pogum, ki jih je zapustil po zadetku gostov in v 20. minuti je bila njihova potrpežljivost nagrajena. Tako je vsaj sprva delovalo, saj je Admir Bristrić po hitrem protinapadu pobegnil branilcu gostov Victorju Nelssonu, spretno obšel izkušenega vratarja Fernanda Muslero in zatresel mrežo. A slavje ni trajalo dolgo, saj ga je z žvižgom hitro ustavil švedski sodnik Andreas Ekberg. Trdil je, da je Olimpijin napadalec nasprotnika na tla spravil s prekrškom, čeprav so bili dvomi ljubljanskega občinstva v njegovo odločitev vsaj malo upravičeni. Kljub temu nizozemski sodnik v VAR sobi Dennis Higler po ogledu posnetkov ni videl dovolj tehtnega razloga za spremembo odločitve in izid je ostal 1:0. Tehnika nogometašev turškega moštva je bila pričakovano na veliko višji ravni od Olimpijinih nasprotnikov v slovenski Prvi ligi in okoli 30. minute v prvem polčasu se je v telesa igralcev Olimpije vidno prikradla tako fizična, kot psihična utrujenost. Kljub temu so domači zdržali in polčas dočakali z minimalnim zaostankom.

"Neutemeljeno" slavje nesojenega strelca izenačujočega gola za Olimpijo Admirja Bristrića

Gostje takoj pokazali zobe Oddih v drobovju Stožic so domači nogometaši vsekakor potrebovali, čeprav je bilo hitro jasno, da so ga odlično izkoristili tudi gostujoči nogometaši. V 47. minuti je Dries Mertens izkoristil zmedo v Ljubljanski obrambi in premagal Vidovška ter povišal vodstvo na 2:0. Trener gostov je svojim varovancem med polčasom očitno poslal jasno sporočilo in Olimpija ni več bila tako enakovreden nasprotnik, kot v prvem polčasu. V 52. minuti je Galatasaray bil izjemno blizu vodstvu, ki bi verjetno bilo že odločilno. Bakambu je z odličnega položaja v domačem kazenskem prostoru močno ustrelil, vendar je njegove načrte z neverjetno spretno potezo ustavil Vidovšek, ki je svoje moštvo ohranil med živimi.

Upanje Ljubljanskega občinstva je trajalo do 57. minute, ko se je Vidovškova mreža znova zatresla. A tokrat so sodniki v VAR sobi vendarle posredovali in glavni sodnik je po ogledu počasnega posnetka ugotovil, da se je branilec gostov Nelsson ob podaji Mertensa iz prostega strela znašel v prepovedanem položaju in tretji zadetek na tekmi razveljavil. Galatasaray je bil neizprosen in v 64. minuti je žoga znova letela mimo nemočnega Vidovška, ampak glavni sodnik je zadetek preklical, tokrat brez pomoči sodnikov v VAR sobi. Turški nasprotniki so v tem obdobju vedno znova zlahka prišli pred ljubljanskega vratarja, a ponovno zbujeni ljubljanski navijači so domače moštvo obudili in sledilo je bolj obetavno obdobje, ki pa ni obrodilo otipljivih rezultatov. Vsaj ne za Olimpijo. V prvi minuti sodnikovega dodatka je po podaji strelca prvega zadetka Akturkogluja tretji gol na tekmi dosegel rezervist Halil Dervisoglu.

