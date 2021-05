Nemška javnost roti Lewandowskega: Ne igraj proti Augsburgu

Napadalec Bayerna iz Münchna Robert Lewandowski je pred dnevi izenačil rekord po številu doseženih zadetkov v sezoni nemškega državnega prvenstva. S 40. golom je zdaj ob boku Gerda Müllerja iz sezone 1971/72. Že okronani Bayern je sicer v 33. krogu le remiziral proti Freiburgu z 2:2. Lewandowski je bil znova prvo ime Bayerna. Soigralci so mu tako kot v zadnjem krogu želeli pripraviti kar največ priložnosti, Poljak pa je izkoristil eno v prvem polčasu za vodstvo Bavarcev in izenačenje 49 let starega rekorda Gerda Müllerja. Takratni napadalec Bavarcev je sezono končal s 40 zadetki, Lewandowski pa bo imel v zadnjem krogu (Augsburg doma) priložnost, da bero še poviša in postane samostojni rekorder. A pozor, v Nemčiji je že stekla kampanja, ki pritiska na Poljakova čustva, da naj se ta odloči in proti Augsbugu ne nastopi ter tako ostane "le" pri 40 doseženih golih in si laskavo lovoriko deli z Müllerjem. " Lewandowski je že dokazal, da je eden izmed najboljših napadalcev v zgodovini Bundeslige sploh. Še več, menimo, da gre za enega najboljših na svetu, " Bild laska Poljaku in ga že v naslednjem stavku roti ... " Dokazal je že, da mu ni para med napadalci, ni nobene potrebe, da povsem prehiti Gerda Müllerja. Njemu to ne bi toliko pomenilo, kot bi ranilo nemško nogometno javnost, " ne izbira besed Bild .

Podobno razmišljajo tudi nekateri nemški nogometni velikani. "Iz spoštovanja do Gerda Müllerja Lewandowski ne bi smel nastopiti v zadnjem krogu proti Augsburgu," razmišlja nekdanji dolgoletni član elfa Dietmar Hammann. "Vse kaže na to, da bo Lewa zrušil rekord, toda kaj če se mu samovoljno odreče? Nepredstavljivo, a ne? Ko bi le ostal rekord Gerdu Müllerju. Zakaj? Ker je to Gerd Müller. Ker Bayern nikoli ne bi postal to kar je, če ne bi bilo omenjenega napadalca. To bi bil najlepši način, da se pokaže spoštovanje do izjemnega nogometaša," je v pogovorni oddaji razmišljal legendarni nemški vratar Oliver Kahn. A kot kaže 32-letni Poljak ostaja neomajen. Informacije iz tabora Bayerna govorijo, da Lewa ostri motivacijo in že komaj čaka, da zabije kakšen gol na zadnji tekmi klubske sezone. "Že na zadnji tekmi proti Freiburgu je bilo vidno, da soigralci preprosto iščejo Poljaka in mu skušajo pripraviti čim boljše priložnosti za dosego zadetka. Malo je možnosti, da bi strelska rubrika v nedeljo ostala prazna in tako je zelo malo možnosti, da Gerd Müller ostane prvi na tej zgodovinski listi," je ob koncu realen Der Spiegel.

Lewandowski visoko tudi v LP

Poljski "stroj za gole" bavarskega velikana je pri 73 golih (zanje je potreboval 96 tekem), pred njim pa sta le še največja zvezdnika elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Portugalec Cristiano Ronaldo ima na računu v Ligi prvakov 134 golov, Argentinec Lionel Messi pa 119. Za Lewandowskim (73) inRaulom Gonzalezom (72) so na tej lestvici najboljši še Karim Benzema z 71, Ruud van Nistelrooys 56, Thierry Henrys 50 ter Zlatan Ibrahimović inAndrij Ševčenko s po 48 goli.