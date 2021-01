Kampl z Leipzigom remiziral v Wolfsburgu, tudi B. Dortmund presenetljivo le do točke

Zasedba Wolfsburga se je proti favoritom rdečim bikom, ki so pred začetkom 16. kroga držali drugo mesto, hitro znašla v rezultatskem zaostanku. Že v peti minuti je namreč po lepi akciji in idealni podaji Emila Forsberga z leve strani zaključilNordi Mukiele. Francoski bočni branilec je z neposredne bližine dosegel sploh svoj prvi gol v aktualni sezoni Bundeslige. Wolfsburg se je vrnil v igro v 22. minuti, ko je izpeljal (svojo prvo nevarno) akcijo po levi strani. S krasno podajo se je izkazalYannick Gerhardt, z glavo pa je iz bližine zaključilWout Weghorst. Za vročega nizozemskega napadalca je to bil še 11. gol v tej bundesligaški sezoni. Nogometaši Wolfsburga so tako kot pri prvem zadetku tudi pri drugem začeli 'iz nič' in na domači zelenici povedli v 35. minuti tekme (2:1), ko je z razdalje sprožil švicarski vezistRenato Steffen, pri tem pa imel tudi obilico sreče, saj se je od rameWillija Orbana žoga odbila v malo mrežico Leipzigovih vrat. Rdeči biki so po prejetem zadetku nemudoma krenili v napad in hitro prišli do nevarne akcije: Dayot Upamecano je v 37. minuti tekme sprožil po Forsbergovi podaji s kota, a se je z obrambo izkazal belgijski vratar Koen Casteels. Podobno kot domači so tudi gostje do drugega zadetka prišli s precej sreče. Vse skupaj je zakuhala kar obramba Wolsfubrga, ki je nespretno reagirala ob relativno skromnem strelu enega od gostujočih nogometašev. Vratar Casteels je le s težavo odbil žogo, potem ko sta se kar dva branilca umaknila žogi, nato pa je odbitek v nebranjeni del mreže pospravi Orban. Ta se je tako oddolžil za nesrečno posredovanje ob drugem golu Wolfsburga. V 62. minuti je znova nevarno zapretil Wolfsburg, ki je prek ameriškega branilca Johna Brooksa zatresel okvir Leipzigovih vrat. 27-letni Američan je poskusil z glavo po podaji iz kota, žoga se je od tal odbila v vratnico. Nato pa je silovito pritisnil Leipzig, najprej je dobro posredovala obramba domačih, nato pa se je s krasnim posredovanjem ob močnem voleju Danija Olma izkazal Casteels.