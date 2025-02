Niko Kovač na klopi Borussie debitiral s porazom

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Babica Štefka je dolga leta kuhala žganje in za to davčni upravi vsako leto plačevala tudi velike dajatve. Nenadoma pa davkov ni več plačevala in v davčnem uradu so sklenili, da pošljejo davčnega inšpektorja k njej na dom, da se pozanima, zakaj davkov ne plačuje več. "Jaz žganja ne kuham več!" je pojasnila babica. "Toda, kot vidim, imate aparate še vedno tam!" "No, potem pa jaz od vas zahtevam otroške dodatke!" "Otroške dodatke? Saj vendar nimate otrok!" "Aparat za delanje otrok imam pa še vedno!"