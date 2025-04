Šeško pričel preobrat Leipziga, Borussia z dobro popotnico v Barcelono

Na sobotnih tekmah 28. kroga nemške Bundeslige je do popolnega preobrata in zmage prišel Leipzig, ki je ugnal Hoffenheim (3:1). Prvi gol bikov, ki so dosegli prvo zmago pod vodstvom novega trenerja Zsolta Lowa, je prispeval slovenski napadalec Benjamin Šeško. Borussia Dortmund je v gosteh s 4:1 premagala Freiburg, Leverkusen pa z 1:0 Heidenheim.