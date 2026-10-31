Nemški 'der klassiker' ponudil štiri zadetke in delitev točk

Domača zasedba je že v uvodnih 30 minutah morala opraviti dve zamenjavi, saj sta se poškodovala Ismael Saibari in Serge Gnabry. Jobe Bellingham je ekipo iz Porurja v 34. minuti popeljal v vodstvo, a je bil njegov gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, le štiri minute kasneje pa so gostitelji izpeljali bliskovit nasprotni napad in povedli po golu Konrada Laimerja.

V 56. minuti so imeli Bavarci priložnost, da podvojijo prednost, a je letošnji dobitnik zlate žoge Harry Kane zastreljal 11-metrovko, le štiri minute kasneje pa so rumeno-črni izenačili po golu Serhouja Guirassyja.