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Nogomet

Nemški 'der klassiker' ponudil štiri zadetke in delitev točk

Berlin, 31. 10. 2026 20.45 pred 25 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Bayern - Borrussia

Nogometaši Bayerna iz Münchna in Borussie iz Dortmunda so se na osrednji tekmi osmega kroga nemškega prvenstva in 141. medsebojnem dvoboju razšli z 2:2. Obe ekipi sta na dosedanjih tekmah zbrali po 18 točk, tretjeuvrščeni Freiburg ima dve manj.

Domača zasedba je že v uvodnih 30 minutah morala opraviti dve zamenjavi, saj sta se poškodovala Ismael Saibari in Serge Gnabry. Jobe Bellingham je ekipo iz Porurja v 34. minuti popeljal v vodstvo, a je bil njegov gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, le štiri minute kasneje pa so gostitelji izpeljali bliskovit nasprotni napad in povedli po golu Konrada Laimerja.

V 56. minuti so imeli Bavarci priložnost, da podvojijo prednost, a je letošnji dobitnik zlate žoge Harry Kane zastreljal 11-metrovko, le štiri minute kasneje pa so rumeno-črni izenačili po golu Serhouja Guirassyja.

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Bavarci so hitro uredili svoje vrste, v 66. minuti je po podaji Kana z glavo za 2:1 zadel Dayot Upamecano. A "der klassiker" se vendarle ni končal z zmago bavarske zasedbe, za to je v 88. minuti poskrbel portugalski rezervist Fabio Silva, ki je zadel za končnih 2:2.

Izidi Bundesliga, 8. krog, sobota, 31. oktober:

Bayer Leverkusen - Stuttgart 2:4 (1:2)
Borussia Mönchengladbach - Paderborn 0:0
Augsburg - Freiburg 1:2 (1:0)
Schalke - Leipzig 0:2 (0:1)
Werder Bremen - Hoffenheim 2:0 (0:0)
Bayern München - Borussia Dortmund 2:2 (1:0)

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31. 10. 2026 21.11
Se vidi da je bila zlata zoga anglezu podarjena
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