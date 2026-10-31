Nemški 'der klassiker' ponudil štiri zadetke in delitev točk

Domača zasedba je že v uvodnih 30 minutah morala opraviti dve zamenjavi, saj sta se poškodovala Ismael Saibari in Serge Gnabry. Jobe Bellingham je ekipo iz Porurja v 34. minuti popeljal v vodstvo, a je bil njegov gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, le štiri minute kasneje pa so gostitelji izpeljali bliskovit nasprotni napad in povedli po golu Konrada Laimerja.
V 56. minuti so imeli Bavarci priložnost, da podvojijo prednost, a je letošnji dobitnik zlate žoge Harry Kane zastreljal 11-metrovko, le štiri minute kasneje pa so rumeno-črni izenačili po golu Serhouja Guirassyja.
Bavarci so hitro uredili svoje vrste, v 66. minuti je po podaji Kana z glavo za 2:1 zadel Dayot Upamecano. A "der klassiker" se vendarle ni končal z zmago bavarske zasedbe, za to je v 88. minuti poskrbel portugalski rezervist Fabio Silva, ki je zadel za končnih 2:2.
Izidi Bundesliga, 8. krog, sobota, 31. oktober:
Bayer Leverkusen - Stuttgart 2:4 (1:2)
Borussia Mönchengladbach - Paderborn 0:0
Augsburg - Freiburg 1:2 (1:0)
Schalke - Leipzig 0:2 (0:1)
Werder Bremen - Hoffenheim 2:0 (0:0)
Bayern München - Borussia Dortmund 2:2 (1:0)
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