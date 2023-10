Nemška zveza bo sledila Uefi

Uefa je lani prepovedala tekmovanja vsem ruskim nogometnim ekipam kot odgovor na vojaški napad Moskve na Ukrajino. Prejšnji mesec je sporočila, da bo preučila možnost, kako bi reprezentance do 17 let naknadno vključili v tekmovanja, čeprav so žrebe že opravili brez Rusije. Ruske ekipe ne bodo smele igrati na ruskem ozemlju, prav tako na tekmah ne bodo dovoljeni ruski simboli, kot so zastava, himna in nacionalna igralna oprema.