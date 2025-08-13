Nemški branilec iz Milana v Newcastle

24-letni Malick Thiaw je člansko kariero začel leta 2020 v Schalkeju, po 57 odigranih tekmah v nemški Bundesligi pa se je leta 2022 preselil v Milano. Na San Siru je preživel tri sezone in odigral 85 tekem, za nemško izbrano vrsto pa je nastopil na treh srečanjih.

Na St James' Parku se je pridružil novincema, nekdanjemu krilnemu igralcu Nottingham Foresta Anthonyju Elangi in nekdanjemu vratarju Southamptona Aaronu Ramsdalu.