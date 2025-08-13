Nemški branilec iz Milana v Newcastle

Svetli način
13. 08. 2025 08.17

S.V. , STA
Nemški reprezentant Malick Thiaw je postal tretji novinec Newcastla v tem poletju, potem ko se je angleški premierligaš dogovoril o vseh podrobnostih za prestop tega obrambnega nogometaša iz Milana. Kluba zneskov ob prestopu nista sporočila, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pa naj bi bil prestop vreden okrog 40 milijonov evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

24-letni Malick Thiaw je člansko kariero začel leta 2020 v Schalkeju, po 57 odigranih tekmah v nemški Bundesligi pa se je leta 2022 preselil v Milano. Na San Siru je preživel tri sezone in odigral 85 tekem, za nemško izbrano vrsto pa je nastopil na treh srečanjih. 

Na St James' Parku se je pridružil novincema, nekdanjemu krilnemu igralcu Nottingham Foresta Anthonyju Elangi in nekdanjemu vratarju Southamptona Aaronu Ramsdalu.

