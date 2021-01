Nemški frizerji 'začudeni' nad urejenimi pričeskami igralcev

Pričeske nogometašev (na fotografiji dvoboj Unionovega Christopherja Trimmela in Wolfsburgovega Renata Steffena) so postale kamen spotike v Nemčiji.

Frizerski saloni so v Nemčiji zaprti od 16. decembra, ko je v veljavo stopila vnovična poostritev ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Toda po tem, ko na nemških nogometnih zelenicah iz tedna v teden opažajo profesionalno urejene pričeske, je Združenje nemških frizerjev Nemško nogometno zvezo (DFB) javno pozvalo, da naj "izkaže solidarnost v teh časih in poskrbi za zgled v boju z delom na črno".

"Izjemno začudeni smo v zadnjih krogih Bundeslige opazili, da je velika večina nogometašev na zelenice prišla z novimi pričeskami," so v odprtem pismu, naslovljenem na predsednika DFB Fritza Kellerja, zapisali frizerji.

'Nezadovoljstvo narašča'

Ocenili so tudi, da so tovrstne pričeske gotovo delo "profesionalnega frizerja s profesionalno opremo", podobe, ki jih je moč spremljati v televizijskih prenosih, pa da vse prej kot pomagajo panogi, ki jo je epidemija covida-19 močno prizadela.

"Nogometni zvezdniki s svežimi pričeskami pod pritisk spravijo celotno panogo. Številni frizerji so na robu preživetja,"so še dodali. "Nezadovoljstvo nad nogometnimi profesionalci, ki imajo vrhunsko urejene pričeske, pa narašča. Zaradi tega stranke kličejo z zahtevami po delu na črno, to pa vodi do kršenja ukrepov z obiski na domu,"so še zapisali.

V pismu so tudi poudarili, da je igranje Bundeslige v času epidemije "privilegij", in vnovič pozvali, da naj DFB odločneje podpre njihova prizadevanja v boju z delom na črno.