Nemški in hrvaški mediji enotni: Želela sta ga Barcelona in AC Milan, Olmo odhaja v Leipzig

Hrvaški mediji poročajo, da se je Dani Olmo s solzami v očeh, na zajtrku med pripravami v Rovinju, poslovil od soigralcev in se odpeljal proti Zagrebu, kjer bo dorekel še zadnje podrobnosti o odhodu z Maksimirja.

Na 134 tekmah v dresu Dinama je Olmo dosegel 34 zadetkov in 28 podaj.

V sredo zvečer naj bi mu tako sporočili, da je dogovor z Leipzigom sklenjen, o čemer so se razpisali tudi nemški mediji. Vodilno moštvo nemške Bundeslige naj bi tako svojo prvotno ponudbo, ta je znašala 16 milijonov evrov, povišal na kar 23 milijonov evrov. Z vsemi vštetimi bonusi pa bo Dinamova blagajna bogatejša za rekordnih 35 milijonov evrov.

Dinamo sprejel velikodušno ponudbo Leipziga

"To so razlogi, zakaj si RB Leipzig želi megatalentiranega Olma," se glasi članek v nemškem Bildu. Kot so se razpisali nemški mediji je bil Leipzig v borbi za Olma pripravljen iti tudi preko svojih mej, očitno jim je z mamljivo ponudbo le uspelo prepričati Dinamo.

Sprva naj bi Leipzig sicer ponudil 16 milijonov evrov plus bonuse, v katere je bil vštet milijon za vsakih 15 tekem, ki jih bo odigral, pa tudi dva milijona za vsako tekmo v Ligi prvakov. V Dinamu s ponudbo Nemcev niso bili najbolj zadovoljni, zato so v Leipzigu pristali na 23 milijonov, kar bo ob dodanih bonusih dodobra obogatilo zagrebško blagajno.