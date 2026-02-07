Nemški junak z mundiala poln hvale na račun Riere: 'Naredili smo korak v pravo smer'

"Na koncu koncev smo prikazali dobro predstavo. Bili smo dominantni, zmanjkala nam je suverenost v tretji fazi igrišča. Kljub temu lahko iz srečanja potegnemo veliko pozitivnega. Zadovoljen sem bil z govorico telesa mojih soigralcev, vsi so si želeli žoge. Naredili smo vse, da bi zmagali na izredno težkem gostovanju. Glede na to, da smo v 85. minuti vodili, na koncu pa nismo zmagali, imamo veliko prostora za izboljšave," je po tekmi svoje misli strnil Mario Götze.
Eintracht se še ni izvlekel iz izredno negativnega niza, ki se vleče že od lanskega leta. Orli so nazadnje zmagali 13. decembra, ko so na ligaški tekmi z 1:0 premagali Augsburg. Albert Riera je bil v klub ob Majni pripeljan, da bi obrnil rezultatsko krivuljo in svoje varovance spravil na mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja.
Götze verjame, da bo ekipa pod taktirko 43-letnika dosegla svoje cilje: "Naš napredek je viden. V zadnjih dneh smo naredili veliko korakov v pravo smer. Postali smo stabilnejši, agresivnejši in kakovostnejši kot na prejšnjih tekmah. Prepričan sem, da gremo po pravi poti."
Rierine metode so očitno že obrodile sadove. Nathaniel Brown, ki je dosegel prvi gol v Špačevi eri v Frankfurtu, je bil poln hvale na račun treningov pod nekdanjim trenerjem Olimpije in Celja: "Želi nam vcepiti svoj slog nogometa, veliko nas želi naučiti in to je očitno. Z veseljem sprejemamo njegovo znanje. Seveda bomo potrebovali veliko časa, a zaenkrat je zelo zabavno."
