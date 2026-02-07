Naslovnica
Nogomet

Nemški junak z mundiala poln hvale na račun Riere: 'Naredili smo korak v pravo smer'

Berlin, 07. 02. 2026 13.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Mario Götze

Albert Riera je na klopi Eintrachta iz Frankfurta debitiral z remijem na gostovanju pri Unionu iz Berlina. Nekdanji trener Celja bi na srečanju v nemški prestolnici lahko prišel tudi do zmage, a mu je načrte preprečila enajstmetrovka nasprotnika. Kljub rahlemu razočaranju je bil po tekmi s podobo moštva pod taktirko Majorčana zadovoljen tudi veteran Mario Götze, ki je leta 2014 dosegel zmagoviti gol v finalu svetovnega prvenstva.

Mario Götze
Mario Götze
FOTO: Profimedia

"Na koncu koncev smo prikazali dobro predstavo. Bili smo dominantni, zmanjkala nam je suverenost v tretji fazi igrišča. Kljub temu lahko iz srečanja potegnemo veliko pozitivnega. Zadovoljen sem bil z govorico telesa mojih soigralcev, vsi so si želeli žoge. Naredili smo vse, da bi zmagali na izredno težkem gostovanju. Glede na to, da smo v 85. minuti vodili, na koncu pa nismo zmagali, imamo veliko prostora za izboljšave," je po tekmi svoje misli strnil Mario Götze.

Eintracht se še ni izvlekel iz izredno negativnega niza, ki se vleče že od lanskega leta. Orli so nazadnje zmagali 13. decembra, ko so na ligaški tekmi z 1:0 premagali Augsburg. Albert Riera je bil v klub ob Majni pripeljan, da bi obrnil rezultatsko krivuljo in svoje varovance spravil na mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

Götze verjame, da bo ekipa pod taktirko 43-letnika dosegla svoje cilje: "Naš napredek je viden. V zadnjih dneh smo naredili veliko korakov v pravo smer. Postali smo stabilnejši, agresivnejši in kakovostnejši kot na prejšnjih tekmah. Prepričan sem, da gremo po pravi poti."

Rierine metode so očitno že obrodile sadove. Nathaniel Brown, ki je dosegel prvi gol v Špačevi eri v Frankfurtu, je bil poln hvale na račun treningov pod nekdanjim trenerjem Olimpije in Celja: "Želi nam vcepiti svoj slog nogometa, veliko nas želi naučiti in to je očitno. Z veseljem sprejemamo njegovo znanje. Seveda bomo potrebovali veliko časa, a zaenkrat je zelo zabavno."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

eintracht frankfurt mario Götze albert riera debi

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
