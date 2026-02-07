Nemški junak z mundiala poln hvale na račun Riere: 'Naredili smo korak v pravo smer'

"Na koncu koncev smo prikazali dobro predstavo. Bili smo dominantni, zmanjkala nam je suverenost v tretji fazi igrišča. Kljub temu lahko iz srečanja potegnemo veliko pozitivnega. Zadovoljen sem bil z govorico telesa mojih soigralcev, vsi so si želeli žoge. Naredili smo vse, da bi zmagali na izredno težkem gostovanju. Glede na to, da smo v 85. minuti vodili, na koncu pa nismo zmagali, imamo veliko prostora za izboljšave," je po tekmi svoje misli strnil Mario Götze.

Eintracht se še ni izvlekel iz izredno negativnega niza, ki se vleče že od lanskega leta. Orli so nazadnje zmagali 13. decembra, ko so na ligaški tekmi z 1:0 premagali Augsburg. Albert Riera je bil v klub ob Majni pripeljan, da bi obrnil rezultatsko krivuljo in svoje varovance spravil na mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja.