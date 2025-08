Nemški klub po pritisku navijačev odstopil od podpisa pogodbe z Izraelcem

Napadalec, ki je za izraelsko reprezentanco zbral 33 nastopov, je v več objavah pozival k uničenju Gaze, med drugim naj bi pozval k temu, da se jo izbriše z zemljevida in odvrže 200 ton bomb. Prav tako je všečkal objave, v katerih je pisalo, da v Gazi ni nedolžnih in da jih ni treba opozarjati. Weissman je objave sicer kmalu zatem izbrisal ter kasneje dejal, da je ravnal v afektu in da mu je žal za napisano.

Navijači Fortune so v ponedeljek zagnali spletno peticijo, v kateri so zapisali, da so bile Weissmanove izjave nespoštljive in diskriminatorne ter da so v popolnem nasprotju z vrednotami, ki jih Fortuna zastopa in spodbuja.