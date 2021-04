Nemški mediji: Bayern za enormno odškodnino že našel novega trenerja

Pri Kickerjuso zapisali, da jeJulian Nagelsmann upravo RB Leipziga že zaprosil, naj mu predčasno prekine pogodbo. Pri bikih pa 33-letnega trenerskega supertalenta ne želijo kar tako izpustiti iz svojih rok, zato od Bayerna zahtevajo kar 25 milijonov evrov. To pa je odškodnina, ki je v nogometnem svetu za trenerske usluge ni odštel še nihče.

Pričakuje se, da bo do obojestranskega dogovora prišlo v naslednjih dneh, Nagelsmann pa bi tako postal najdražji trener v nogometni zgodovini. Nekdanji strokovnjak Hoffenheima, ki se je v zgodovino z 28 leti vpisal kot najmlajši bundesligaški trener vseh časov, je že večkrat poudaril, da bi se z morebitnimi snubci pogovarjal le, če bodo na to pristali pri RB Leipzigu, zato še čaka na dovoljenje svojega kluba, dodajo pri Kickerju.

Biki so se pod njegovim vodstvom v zadnjih letih prebili pod vrh nemškega nogometa, v katerem še vedno kraljuje prav Bayern, v zadnji sezoni pa so prišli celo do polfinala Lige prvakov. Zanimivo je dejstvo, da se je Nagelsmann že leta 2019, ko je Hoffenheim zamenjal za Leipzig, preselil z odškodnino – tedaj je moštvo iz vzhodne Nemčije, ki ga financira avstrijski Red Bull, zanj odštelo pet milijonov evrov.

Na Allianz Areni sicer trenersko zamenjavo iščejo, potem ko je svoje slovo po koncu sezone naznanil Hansi Flick. 56-letnik je lani Bayern popeljal do zmage v Ligi prvakov, v kateri je letos izpadel proti PSG-ju. Po evropskem prvenstvu pa bo na klopi nemške reprezentance nadomestil Joachima Löwa.