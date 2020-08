Nemški mediji enotni: Bayernovo slavje v Ligi prvakov nikdar bolj zasluženo

Ob tem so pri Bildu razmišljali, da je šlo za tesen finale lige prvakov, in hudomušno zapisali: "Nič gala prireditve, nič 8:2–vendar ... koga na svetu sploh to zanima? Trojne sanje so spet resničnost,"so končali zapis v Bildu.

Bavarski Münchner Merkur je prav tako izpostavil trojček – "Bayern izpolnil sanje o trojčku"–in ironično zapisal, da je v Parizu rojeni Coman dosegel "zlati gol" proti svojemu nekdanjemu klubu.

Medtem se je dnevnik Süddeutsche Zeitungozrl na celotno sezono: "Le redko kakšna ekipa tako superiorno in zasluženo osvoji ligo prvakov, kot je to letos uspelo Bayernu."