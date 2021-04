Nemški mediji neizprosni po porazu v Duisburgu: 'Sramota'

Nemška tiskovna agencija dpa je po tekmi analizirala razplet, po porazu 1:2 se porajajo številna vprašanja, povezana tudi s selektorjemJoachimom Löwom. Ta je nedavno že napovedal, da se bo poslovil po letošnjem euru, a je nov poraz spodbudil tudi zamisli, da bi to morda moral narediti že prej. "Seveda smo zelo razočarani. Igra ni bila takšna, kot smo jo imeli na prvih dveh tekmah v kvalifikacijah. Za nas je to hud udarec, ki pa ima svoje razloge. Po drugi strani pa smo imeli svoje priložnosti, a jih nismo izkoristili, kar bi tudi lahko vplivalo na razplet," je v pogovoru za dpa dejal selektor Nemčije. "Že drugič gremo na daljši reprezentančni premor z neprijetno popotnico bolečega poraza. Toda zdaj je pomembno, da ne izgubimo upanja, da vsi skupaj prevzamemo odgovornost za to, tako igralci kot trenerji. Ne smemo izgubiti prave smeri pred tako pomembnim turnirjem," pa je dejal o vplivih poraza na bližnje evropsko prvenstvo. Poraz pa je spet sprožil pritiske, da bi moral Löw v ekipo vrniti nekatere igralce, ki se jim je pred časom odpovedal, predvsem Thomasa Müllerja inMatsa Hummelsa. "V naslednjih dneh in tednih bomo intenzivno razmišljali o sestavi ekipe. Vse bomo še enkrat preučili ter se potem odločili. Vsekakor nas čaka še nekaj dela," pa je bil o tej temi še skrivnosten Löw. "Tega si ne bi smeli dovoliti. Ne samo, da smo izgubili, dobili smo dva lahka gola. Mi pa smo imeli svoje priložnosti in nismo zadeli. Najbolj me skrbi, ker zdaj dva meseca ne bomo imeli tekem. Konec maja pa bomo morali biti v pravi formi," je bil samokritičenIlkay Gündogan, ki je bil na tej tekmi kapetan in kot eden redkih dobil pozitivno oceno, nenazadnje je z zadeto enajstmetrovko poskrbel tudi za izenačenje na 1:1. V nemških medijih pa so bili zelo kritični po bledi predstavi in prvem porazu v kvalifikacijah za SP v zadnjih 20 letih.

"Sramota", je tako na naslovnici zapisal časnik Bild, športni časnik Kicker pa je pisal o "neprijetnem presenečenju". Pri časniku FAZ pa so poraz ocenili kot "grobo streznitev za nemško ekipo".