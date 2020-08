Nemški načrt: že septembra vrnitev navijačev?

Predstavniki prvo- in drugoligašev so dosegli kar nekaj pomembnih dogovorov. Gostujočih navijačev ne bo na tekmah še vsaj naslednjo sezono (2020/2021), vsaj do oktobra bodo zaprta vsa stojišča, do nadaljnjega pa se na tekmah ne bo smelo streči piva. A najpomembneje je, da so si bili klubi enotni pri tem, da si želijo navijače čim prej vrniti na stadione. Po idealnem scenariju bi se to utegnilo zgoditi že na začetku sezone, ki bo 18. septembra.

"Odločitev, če in kdaj se bodo navijači vrnili, ni v naši domeni, temveč je odvisna od politikov," je po sestanku dejal izvršni direktor nemške nogometne zveze Christian Seifert. "Profesionalni nogomet se lahko v normalnost vrne zgolj po korakih. Nihče od nas, niti politiki, nima magične palčke, s katero bi vse povrnil v stanje pred pandemijo. Čaka nas kar nekaj korakov, želim pa si, da bomo z njimi začeli karseda hitro,"je še dodal Seifert.

Klubi so se med seboj že dogovorili, da bodo zaradi preventivnih ukrepov zbirali podatke vseh tistih, ki se bodo kot navijači udeležili tekem. Ni pa še povsem jasno, koliko gledalcem bo sprva dovoljen ogled tekem. "Nihče od zveze ne bo zahteval določenega števila navijačev. To bi bilo neodgovorno," so pojasnili pri DFB-ju.

Več o usodi navijačev bo znanega v ponedeljek, ko se bodo sestali predstavniki klubov in ministrstva za zdravje.