Nemški nogometni klubi v svojem slogu zavrnili milijardni vložek

Takšen razplet je velik poraz vodstva DFL pod Watzkejem in začasnima direktorjema Axlom Hellmannom ter Oliverjem Lekijem . "Včasih je življenje preprosto. To je demokracija. Večina je bila jasna, ampak ne takšna, kot smo si želeli. Zato je od danes naprej ta tematika končana," je še dejal Watzke.

DFL je želela prodati deleže vlagatelju. Kot narekujejo pravila lige, nobeden od klubskih lastnikov ne sme imeti več kot 50-odstotnega deleža. Da bi zaobšli to pravilo in da bi naredili nemški nogomet bolj konkurenčen, je vodstvo lige predlagalo vlaganje v prvi dve ligi kot celoti.

Bayer Leverkusen in Wolfsburg sta sicer izjemi lastniškega pravila, znanega kot 50+1.

Načrt DFL z novim vlagateljem pa je bil takšen, da bi ta dobil 12,5 odstotka medijskih pravic za prvo in drugo ligo za obdobje 20 let. DFL je pri tem računala, da bi za to iztržila približno dve milijardi evrov.

Od tega svežega kapitala bi 85 odstotkov šlo za prihodnja vlaganja in okrepitev stabilnosti DFL. Omenjenih 36 klubov pa bi od tega za prosto uporabo dobilo le 15 odstotkov.

Ob klubih so bili proti predlogu tudi navijači, ki so večkrat na to opozorili na tekmah s transparenti, kot so "Ne vlagateljem v DFL" in "Liga pripada vsem nam – proti vlagateljem".