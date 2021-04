Nemški pokalni finale v Berlinu brez gledalcev

Nemško prvenstvo je bilo po prvem valu okužb v prejšnjem letu prvo, ki se je nadaljevalo in na koncu tudi uspešno končalo.

Odločitev je Nemška nogometna zveza (DFB) potrdila na Twitterju v izjavi za javnost.

"Zaradi trenutnih veljavnih ukrepov v Berlinu uresničitev zahteve navijačev ni možna do 9. maja," so še pojasnili pri nemški zvezi.

V polfinalu, ki bo konec aprila in v začetku maja, se bodo merili Werder Bremen in RB Leipzig s slovenskim vezistom Kevinom Kamplom ter Borussia Dortmund in drugoligaš Holstein Kiel. Vse tekme v Nemčiji pred praznimi tribunami potekajo vse od jeseni, potem ko se je sezona sicer začela z rahlo sprostitvijo, ki pa ji je sledilo vnovično popolno zaprtje.