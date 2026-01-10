Naslovnica
Nogomet

Nemški reprezentant na prijateljski tekmi napadel soigralca

Benidorm, 10. 01. 2026 11.41 pred 30 minutami 1 min branja 2

Avtor:
L.M.
Incident na tekmi Lugano - Viktorija Plzen

Na eni od pripravljalnih tekem v španskem Benidormu med Luganom in Viktorijo iz Plzna so zavrele strasti. Igralec švicarskega prvoligaša Kevin Behrens je popolnoma izgubil živce in se fizično spravil nad soigralca Georgiosa Koutsiasom. Behrens, ki je zbral en nastop za nemško izbrano vrsto, je v preteklosti že buril duhove nogometne javnosti.

Kevin Behrens
Kevin Behrens
FOTO: Profimedia

Priprave na topli jugovzhodni španski obali se zdijo kot nalašč za sprostitev v teh mrzlih januarskih dneh. Nogometaši Lugana bodo prihodnji konec tedna nadaljevali z nastopi v švicarskem državnem prvenstvu. Pred tem so odigrali še zadnjo prijateljsko tekmo proti plzenski Viktoriji. Srečanje so z izidom 4:2 dobili Čehi, a je po koncu bolj kot rezultat odmevalo obnašanje napadalca švicarskega kluba, Kevina Behrensa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nemec je v 72. minuti navidez brez razloga pritekel do soigralca Georgiosa Koutsiasa, ga potisnil na tla in mu zabrusil nekaj močnih besed. 34-letnik je 13 let mlajšega Grka grdo zmerjal in mu ukazoval, naj bo tiho. Nekdanji nemški reprezentant se ni mogel umiriti, tudi ko so posredovali ostali igralci Lugana. Jezno je gestikuliral proti klopi in zahteval menjavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švicarski klub se je na neprimeren dogodek že odzval, v svojem zapisu so incident obsodili in napovedali preiskavo ter sankcije, če bodo potrebne. Behrens se še ni javno odzval. 34-letnik, ki si je leta 2023 proti Mehiki nadel tudi dres nemške izbrane vrste, pa ni tujec kontroverznim potezam in izjavam. Leta 2024 je, kot član Wolfsburga, javnost razburil s tem, ko se ni želel podpisati na dres z mavričnim obeležjem, ob tem je izrekel tudi homofobno opazko.

kevin behrens lugano prijateljska tekma incident

Šumsko voče
10. 01. 2026 12.04
Pravilno da se ni podpisal na gey dres
Odgovori
0 0
bor99
10. 01. 2026 12.11
se vidi na kakšnem nivoju so takšni ljudje.
Odgovori
0 0
bibaleze
