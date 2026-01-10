Nemški reprezentant na prijateljski tekmi napadel soigralca

Kevin Behrens FOTO: Profimedia

Priprave na topli jugovzhodni španski obali se zdijo kot nalašč za sprostitev v teh mrzlih januarskih dneh. Nogometaši Lugana bodo prihodnji konec tedna nadaljevali z nastopi v švicarskem državnem prvenstvu. Pred tem so odigrali še zadnjo prijateljsko tekmo proti plzenski Viktoriji. Srečanje so z izidom 4:2 dobili Čehi, a je po koncu bolj kot rezultat odmevalo obnašanje napadalca švicarskega kluba, Kevina Behrensa.

Nemec je v 72. minuti navidez brez razloga pritekel do soigralca Georgiosa Koutsiasa, ga potisnil na tla in mu zabrusil nekaj močnih besed. 34-letnik je 13 let mlajšega Grka grdo zmerjal in mu ukazoval, naj bo tiho. Nekdanji nemški reprezentant se ni mogel umiriti, tudi ko so posredovali ostali igralci Lugana. Jezno je gestikuliral proti klopi in zahteval menjavo.

