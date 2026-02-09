Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Nemški sodnik, ki je na zelenici zaprosil partnerja, brutalno pretepen

Köln, 09. 02. 2026 16.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Pascal Kaiser

Nemški nogometni sodnik Pascal Kaiser je pred tednom dni na tekmi Bundeslige med Kölnom in Wolfsburgom poskrbel za prvo moško zaroko na nemških zelenicah. Nekaj dni za tem je prejel resno grožnjo, ki se je končala s fizičnim napadom pred njegovim domom.

Pascal Kaiser je pozornost javnosti pritegnil ob koncu januarja, ko je pred obračunom 20. kroga nemškega prvenstva med Kölnom in Wolfsburgom pred 50.000-glavo množico in številnimi televizijskimi kamerami zaprosil svojega partnerja Moritza.

Občinstvo ju je nagradilo z glasnim aplavzom, več kot očitno pa njegove geste niso podprli vsi njegovi rojaki. Teden dni pozneje je namreč prejel grožnjo, ki je vsebovala njegov domač naslov. Incident je prijavil policiji, ki je ocenila, da grožnja ni resna.

Pascal Kaiser je partnerja zaročil pred polnimi tribunami stadiona RheinEnergie.
Pascal Kaiser je partnerja zaročil pred polnimi tribunami stadiona RheinEnergie.
FOTO: Profimedia

Približno 20 minut po opravljeni prijavi so ga pred domom napadli trije moški, Kaiser pa verjame, da je bil napad povezan z javno zaroko. "Verjamem, da sem bil tarča napada zato, ker je najina zaroka postala tema, o kateri se je v javnosti veliko govorilo," je za L'Équipe povedal Kaiser in dodal, da je dogodek sprožil splošno obsodbo in ogorčenje.

Nemška policija napadalcev za zdaj še ni identificirala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sodnik zaroka Pascal Kaiser

Bessone po dominantni zmagi nad Celjem: 'Enajstmetrovka je vse, kar so imeli'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
bibaleze
Portal
Ganljiv prizor na Super Bowlu: Bad Bunny predal grammyja dečku
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Drugi teden življenja na Kmetiji se začenja burno
Drugi teden življenja na Kmetiji se začenja burno
To so hit čevlji letošnje pomladi
To so hit čevlji letošnje pomladi
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Babi Dinka nad banko
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Toliko parkirnih mest primanjkuje v Štepanjskem naselju
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
moskisvet
Portal
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527