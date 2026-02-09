Nemški sodnik, ki je na zelenici zaprosil partnerja, brutalno pretepen

Pascal Kaiser je pozornost javnosti pritegnil ob koncu januarja, ko je pred obračunom 20. kroga nemškega prvenstva med Kölnom in Wolfsburgom pred 50.000-glavo množico in številnimi televizijskimi kamerami zaprosil svojega partnerja Moritza.

Občinstvo ju je nagradilo z glasnim aplavzom, več kot očitno pa njegove geste niso podprli vsi njegovi rojaki. Teden dni pozneje je namreč prejel grožnjo, ki je vsebovala njegov domač naslov. Incident je prijavil policiji, ki je ocenila, da grožnja ni resna.