Nemški sodnik, ki je na zelenici zaprosil partnerja, brutalno pretepen

Pascal Kaiser je pozornost javnosti pritegnil ob koncu januarja, ko je pred obračunom 20. kroga nemškega prvenstva med Kölnom in Wolfsburgom pred 50.000-glavo množico in številnimi televizijskimi kamerami zaprosil svojega partnerja Moritza.
Občinstvo ju je nagradilo z glasnim aplavzom, več kot očitno pa njegove geste niso podprli vsi njegovi rojaki. Teden dni pozneje je namreč prejel grožnjo, ki je vsebovala njegov domač naslov. Incident je prijavil policiji, ki je ocenila, da grožnja ni resna.
Približno 20 minut po opravljeni prijavi so ga pred domom napadli trije moški, Kaiser pa verjame, da je bil napad povezan z javno zaroko. "Verjamem, da sem bil tarča napada zato, ker je najina zaroka postala tema, o kateri se je v javnosti veliko govorilo," je za L'Équipe povedal Kaiser in dodal, da je dogodek sprožil splošno obsodbo in ogorčenje.
Nemška policija napadalcev za zdaj še ni identificirala.