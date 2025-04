Nemški tretjeligaš preko Leverkusna do finala pokala

Arminia je na poti do polfinala izločila Hannover, Union Berlin, Freiburg in Werder, žreb pa jim je v polfinalu namenil tekmo proti Bayer Leverkusnu. Favoriti so v 19. minuti povedli po tem, ko je Amine Adli iz kota našel Jonathana Taha, nemški branilec pa je žogo poslal v mrežo. Malček iz Bielefelda je tri minute kasneje poravnal izid, pod zadetek se je podpisal Marius Worl, končni izid pa je nekaj trenutkov kasneje postavil Maximilian Grosser.