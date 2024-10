Nemški velikan na robu bankrota, za 'preživetje' se obrača na navijače

Žalostno je, kaj se je zgodilo s Schalkejem, ki je nekoč skupaj z dortmundsko Borussio predstavljal ponos Porurja. Zmagovalci pokala Uefa, sedemkratni nemški prvaki in moštvo, ki je v Ligi prvakov zaigralo tudi v polfinalu. Toda ostali so le še bledi spomini, Schalke pa je postal povprečen drugoligaš, ki je na robu propada.

Vodstvo Schalkeja se za 'preživetje' obrača na svoje zveste navijače, ki klubu tudi v trenutkih, ko je daleč stran od stare slave, stoji ob strani. Klub je namreč navijačem ponudil delnice stadiona Veltins Arena, ki je gostil tudi minulo evropsko prvenstvo in sprejme 62.271 gledalcev. Cene delnic ne bodo presegale 750 evrov, s prodajo stadiona pa si uprava želi poplačati dolgove, ki znašajo 168 milijonov evrov.

Pri nemškem Bildu so to potezo označili za začetek konca. Reševanje težav Schalkeja so primerjali z beračenjem, celotno situacijo pa so opisali kot umiranje na obroke.