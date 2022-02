Nemški zdravstveni minister se je ponudil, da sam cepi Kimmicha

Nemški zvezni minister za zdravje Karl Lauterbach je po izobrazbi zdravnik, pobudo za enega od Bayernovih 'upornikov', kar zadeva cepljenje, pa je Kimmichu poslal po reviji Bunte. Spomnimo, da je bil Kimmich eden od redkih nogometašev Bayerna, ki se niso želeli cepiti proti covidu-19, ob tem pa je navedel osebne razloge. Nato je moral zaradi bližnjega stika nekajkrat v karanteno, ob koncu leta 2021 pa je tudi zbolel za covidom-19, tako da je moral v samoizolacijo. V Bayernu po okužbi niso želeli hiteti, tako da je njegova odsotnost z igrišč trajala več kot en mesec.

Kimmich je sicer po okužbi dejal, da obžaluje, da se ni cepil, in da bo to zelo verjetno storil v prihodnosti. "To je čudovito. Nikoli ga nisem obsojal zaradi njegove drže. Njegovo telo je njegov kapital in logično je, da je imel strahove," je še poudaril nemški zdravstveni minister Lauterbach.

Joshua Kimmich je sicer ob številnih vprašanjih javnosti, zakaj se ne želi cepiti, naposled le pojasnil, da ga skrbijo morebitni stranski učinki cepiva, ki je v eksperimentalni fazi.