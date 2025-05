Nemški zvezdnik izbral Liverpool namesto Bayerna

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri Bayernu so si želeli združiti moči Jamala Musiale in Floriana Wirtza, ki odlično sodelujeta pri nemški reprezentanci.

Wirtz je privolil v selitev v mesto ob reki Mersey, kar je odprlo pogajanja med novopečenimi angleškimi prvaki in nemškimi podprvaki. A to glede na finančne zahteve Bayerja ne bo lahek zalogaj. Leverkusen ceni 22-letnega Wirtza na 150 milijonov evrov, kar je bistveno več od Liverpoolovega klubskega rekorda, ko so leta 2022 Benfici za Darwina Nuneza odšteli 85 milijonov evrov.

Wirtz naj bi po poročanju nemških in angleških medijev že obiskal zahodni del Anglije, da bi si ogledal potencialne domove za bivanje, če bi bil prestop uspešno realiziran.