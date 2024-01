Eintracht zadal Šeškovemu Leipzigu prvi domači poraz v sezoni

Vodilni Bayer Leverkusen, ki še ne pozna poraza v ligi, je gostoval v Augsburgu in do novih treh točk prišel v 94. minuti, ko je zadel Exequiel Palacios . Bayer je imel na tem obračunu še izdatnejšo premoč, ki pa mu je pred tem ni uspelo unovčiti.

Leipzig Benjamina Šeška , ki je igral do 68. minute, in Kevina Kampla , ki je bil na igrišču celotno tekmo, je imel precej več žogo v posesti, imel tudi približno petkrat več strelov, a na koncu je odločil zadetek Ansgarja Knauffa iz sedme minute.

Köln in Heidenheim sta igrala 1:1, tako kot tudi Mainz in Wolfsburg, medtem ko sta se Freiburg in Union Berlin razšla z 0:0.

Zvečer sta se pomerila Darmstadt in Borussia Dortmund. Slednji so tekmo dobili s tremi zadetki prednosti. V nedeljo bosta še tekmi Bochum - Werder Bremen in Borussia Mönchengladbach - Stuttgart.

V petek je drugouvrščeni Bayern s 3:0 odpravil Hoffenheim. Bavarci za vodilnim Bayerjem (45 točk) zaostajajo za štiri točke ob tekmi manj. Tretji je s tekmo manj Stuttgart s 34 točkami, četrti pa Leipzig s 33.

* Izidi, 17. krog:

- petek, 12. januar:

Bayern München - Hoffenheim 3:0 (1:0)

- sobota, 13. januar

Augsburg - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Köln - Heidenheim 1:1 (1:0)

Freiburg - Union Berlin 0:0

Mainz - Wolfsburg 1:1 (0:1)

Leipzig - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)

(Benjamin Šeško je igral do 68. minute za Leipzig)

(Kevin Kampl je igral celo tekmo za Leipzig)

Darmstadt - Borussia Dortmund 0:3 (0:1)

- nedelja, 14. januar:

15.30 Bochum - Werder Bremen

17.30 Borussia Mönchengladbach - Stuttgart