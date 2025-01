Nenadoma se je zgrudil, tekmo zapustil na nosilih, nato čestital soigralcem

V šesti minuti obračuna so domači nogometaši Tottenhama izvajali kot, ko se je urugvajski vezist, ki ni bil obkrožen z nasprotniki, nenadoma zgrudil na tla. Njegovo stanje je najprej opazil njegov soigralec Pedro Porro , ki se je hitro odzval in ga obrnil na bok. Sledil je prihod zdravstvenega osebja, ki je Bentancurju namestilo masko za kisik in v naslednjih desetih minutah poskušalo stabilizirati njegovo stanje.

To jim je uspelo in Urugvajca so pred zaskrbljenimi navijači z zelenice odnesli na nosilih ter odpeljali v bližnjo bolnišnico. Že med polčasom je navijače na stadionu Tottenham Hotspur razveselila novica, da je pri zavesti in je z zdravstvenim osebjem lahko komuniciral. Pozneje se je na družbenih omrežjih oglasil tudi nogometaš.