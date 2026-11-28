Navijaških vpadov na zelenice smo že zelo dobro vajeni. Velikokrat so se zgodili tudi na Poljskem, kjer pa so zaradi intenzivne navijaške kulture ponavadi minili v znamenju agresivnosti in nasilja. Na tekmi druge tamkajšnje lige pa je bilo tokrat popolnoma drugače. Stal Stalowa Wola je doma s 3:2 vodila proti rezervni ekipi varšavske Legije. Pisala se je prva minuta sodnikovega dodatka, ko je na zelenico vdrl navijač.

Ta pa se je po terenu zapeljal kar z električnim skirojem, kar je bil za igralce zagotovo edinstven prizor. Vpadljivec je imel na sebi čelado in se ni pretirano oziral na nogometno dogajanje okoli sebe, kar je dajalo vtis, da se je na zelenici znašel pomotoma. Sodnik ga sprva ni opazil, nato pa vendarle prekinil tekmo. Navijač se je uspel zapeljati čez celotno travnato površino, varnostno osebje pa ga je lahko zgolj nemočno lovilo, seveda "na nogah". "Mislim, da se nekaj takšnega še ni zgodilo," je dogodek pospremil poljski komentator.