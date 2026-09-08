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Nogomet

Nenavaden preobrat: od devete lige do kraljevega prestola v Ugandi

London, 08. 09. 2026 14.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.Z.
George Kamurasi

Vratar amaterske ekipe SE Dons iz Bexleyheatha v jugovzhodnem Londonu je postal kralj ljudstva Toro v Ugandi. Po smrti svojega bratranca bo prestolonaslednik George Kamurasi postal naslednji omukama. Kapetan svojega moštva naj bi vodenje kraljestva prevzel po pokopu svojega predhodnika prihajajoči konec tedna.

SE Dons je moštvo, ki igra v deveti ligi angleške nogometne piramide in je letos prvič igralo v pokalu angleške nogometne zveze. Že na naslednji tekmi pa bi lahko po zanimivem spletu okoliščin ostali brez svojega kapetana. Vratar George Kamurasi bo namreč postal kralj svojega ljudstva v Ugandi.

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Zadnji kralj ljudstva Toro, Kamurasijev bratranec Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, je umrl v 35. letu starosti po bitki z rakom. 36-letni amaterski vratar je za njim podedoval naziv omukame, kralja domorodne skupnosti, ene od štirih v tej vzhodnoafriški državi. Oyo je naziv kralja ljudstva z okoli 800.000 prebivalci prevzel leta 1995, ko je bil star le 3 leta in je bil takrat najmlajši vladajoči monarh na svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cynthia Natkoto, ugandska avtorica, je ob prevzemu te pretežno reprezentativne funkcije dejala: "Novi kralj je videti kot močan in agresiven mobilizator. Za prebivalce Tora je to dobra stvar." Po poročanju tujih medijev Kamurasi nad prevzemom nove funkcije naj ne bi bil navdušen. Pogreb njegovega predhodnika pa se prekriva z naslednjo tekmo njegove neprofesionalne ekipe.

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