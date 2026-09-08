Nenavaden preobrat: od devete lige do kraljevega prestola v Ugandi

SE Dons je moštvo, ki igra v deveti ligi angleške nogometne piramide in je letos prvič igralo v pokalu angleške nogometne zveze. Že na naslednji tekmi pa bi lahko po zanimivem spletu okoliščin ostali brez svojega kapetana. Vratar George Kamurasi bo namreč postal kralj svojega ljudstva v Ugandi.

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Zadnji kralj ljudstva Toro, Kamurasijev bratranec Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, je umrl v 35. letu starosti po bitki z rakom. 36-letni amaterski vratar je za njim podedoval naziv omukame, kralja domorodne skupnosti, ene od štirih v tej vzhodnoafriški državi. Oyo je naziv kralja ljudstva z okoli 800.000 prebivalci prevzel leta 1995, ko je bil star le 3 leta in je bil takrat najmlajši vladajoči monarh na svetu.

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