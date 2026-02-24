Naslovnica
Nogomet

Nenavaden prizor: vratar zadel galeba, kapetan pa ga je oživljal

Ankara, 24. 02. 2026 09.23 pred 56 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.J.
Galeb nogomet

Nižjeligaški nogomet pogosto prinaša nenavadne trenutke, a prizor s turških igrišč je šokiral tudi vsega vajene gledalce. Nenavadna situacija je dobila vsaj delno srečen epilog zahvaljujoč hitremu odzivu in človečnosti nogometašev na igrišču ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V 22. minuti tekme je vratar Istanbul Yurdum Spora, Muhammet Uyanik, izven kazenskega prostora močno izbil žogo, da bi jo poslal proti napadalcem. A žoga je v zraku zadela galeba, ki je ravno preletaval igrišče. Ptica je takoj omahnila na travo. "Uyanik je pozneje povedal, da sprva sploh ni razumel, kaj je žoga zadela, šele ko se je približal, je ugotovil, da gre za ptico," pišejo turški mediji. 

Kapetan poskušal oživljanje

Kapetan ekipe, Gani Catan, je bil prvi pri galebu. "Po njegovih besedah je ptica kazala znake neodzivnosti in težko dihala, zato je instinktivno poskusil z oživljanjem," poročajo tamkajšnji mediji in dodajajo, da je Catan razkril, da je približno dve minuti izvajal masažo prsnega koša. Med poskusom je opazil premikanje pticjih nog in oči, nato pa je galeb začel kazati znake okrevanja. "Ptici so dali vodo, nato pa so jo predali medicinskemu osebju, ki je bilo prisotno na tekmi."

Brez medicinskega znanja, a z veliko empatije

Catan je poudaril, da nima formalnega medicinskega znanja ali tečaja prve pomoči, temveč je reagiral povsem instinktivno z željo rešiti življenje živali. 

Po dodatni oskrbi so ugotovili, da ima galeb poškodovano krilo in trenutno ne more leteti. Obdržali so ga na zdravljenju, po poznejših informacijah pa si je ptica opomogla in lahko hodi, čeprav bo do ponovnega leta minilo še nekaj časa.

Trenutek, ki je utišal televizijski prenos

Televizijski komentator, ki je prenašal tekmo, je dogodek opisal kot nekaj izjemno redkega na nogometnih igriščih. "Prenos je za kratek čas popolnoma utihnil, medtem ko so igralci in medicinsko osebje poskušali pomagati ptici," sporočajo turški mediji. Vratar Uyanik je dodal, da ne ve, kje se galeb trenutno zdravi, a bi ga z veseljem obiskal, če bi izvedel lokacijo.

Tako je bizarna situacija vsaj delno dobila srečen razplet – zahvaljujoč hitri reakciji in človečnosti akterjev na igrišču.

Razlagalnik

Istanbul Yurdum Spor je turški nogometni klub, ki tekmuje v nižjih ligah. Klub je bil ustanovljen leta 1984 in ima sedež v Istanbulu. Čeprav ni med najuspešnejšimi ali najbolj znanimi turškimi klubi, se pogosto pojavlja v lokalnih medijih zaradi svojih navijačev in občasno nenavadnih dogodkov, ki se zgodijo na njihovih tekmah.

Galebi so pogosti ob obalah in v bližini večjih mest, vključno z Istanbulom, ki leži ob obali Marmarskega morja in Bosporja. Pogosto se zadržujejo na območjih, kjer so ljudje, vključno z nogometnimi stadioni, ki so lahko blizu obale ali vodnih površin. Njihova prisotnost na športnih dogodkih ni povsem neobičajna, čeprav je, da bi jih žoga zadela in bi potrebovali pomoč, zelo redek pojav.

Masaža prsnega koša, znana tudi kot srčna masaža ali kardiopulmonalna reanimacija (KPR), je postopek, ki se uporablja, ko srce osebe ali živali preneha delovati ali je dihanje zelo šibko ali odsotno. Cilj je ročno črpati kri po telesu in zagotoviti kisik možganom ter drugim vitalnim organom. Pri ljudeh se izvaja s hitrimi in močnimi pritiski na sredino prsnega koša, pogosto v kombinaciji z umetnim dihanjem. Pri živalih se tehnika lahko nekoliko razlikuje glede na vrsto in velikost živali, vendar je osnovni princip enak – vzdrževanje krvnega obtoka in kisika.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet bizarno galeb

Laporta ne skriva, da je njegov odnos z Messijem skrhan

'Minuta, pet ali cela tekma, važno je kakšen vtis pustim na igrišču'

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gigson
24. 02. 2026 10.28
Super izjemna gesta cestitke nogometasu.
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
24. 02. 2026 10.16
Neverjetno in pohvalno
Odgovori
+3
3 0
Paranormal cracktivity
24. 02. 2026 10.06
<3
Odgovori
+1
1 0
Medo888
24. 02. 2026 10.01
Še so ljudje . Kapo dol fantje
Odgovori
+7
7 0
devlon
24. 02. 2026 09.58
kapo dol kapetanu
Odgovori
+7
7 0
Prelepa Soča
24. 02. 2026 09.56
Kar zasolzile so se mi oči, tudi meni se smilijo živalice.
Odgovori
+6
7 1
Lens
24. 02. 2026 09.53
Bravo, res lepa gesta! Sem pa že videl igralca, ki je namerno brcnil sovo, ki je pozneje poginila, mislim, da je bilo v Kolumbiji.
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
