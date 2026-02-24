Nenavaden prizor: vratar zadel galeba, kapetan pa ga je oživljal

V 22. minuti tekme je vratar Istanbul Yurdum Spora, Muhammet Uyanik, izven kazenskega prostora močno izbil žogo, da bi jo poslal proti napadalcem. A žoga je v zraku zadela galeba, ki je ravno preletaval igrišče. Ptica je takoj omahnila na travo. "Uyanik je pozneje povedal, da sprva sploh ni razumel, kaj je žoga zadela, šele ko se je približal, je ugotovil, da gre za ptico," pišejo turški mediji.
Kapetan poskušal oživljanje
Kapetan ekipe, Gani Catan, je bil prvi pri galebu. "Po njegovih besedah je ptica kazala znake neodzivnosti in težko dihala, zato je instinktivno poskusil z oživljanjem," poročajo tamkajšnji mediji in dodajajo, da je Catan razkril, da je približno dve minuti izvajal masažo prsnega koša. Med poskusom je opazil premikanje pticjih nog in oči, nato pa je galeb začel kazati znake okrevanja. "Ptici so dali vodo, nato pa so jo predali medicinskemu osebju, ki je bilo prisotno na tekmi."
Brez medicinskega znanja, a z veliko empatije
Catan je poudaril, da nima formalnega medicinskega znanja ali tečaja prve pomoči, temveč je reagiral povsem instinktivno z željo rešiti življenje živali.
Po dodatni oskrbi so ugotovili, da ima galeb poškodovano krilo in trenutno ne more leteti. Obdržali so ga na zdravljenju, po poznejših informacijah pa si je ptica opomogla in lahko hodi, čeprav bo do ponovnega leta minilo še nekaj časa.
Trenutek, ki je utišal televizijski prenos
Televizijski komentator, ki je prenašal tekmo, je dogodek opisal kot nekaj izjemno redkega na nogometnih igriščih. "Prenos je za kratek čas popolnoma utihnil, medtem ko so igralci in medicinsko osebje poskušali pomagati ptici," sporočajo turški mediji. Vratar Uyanik je dodal, da ne ve, kje se galeb trenutno zdravi, a bi ga z veseljem obiskal, če bi izvedel lokacijo.
Tako je bizarna situacija vsaj delno dobila srečen razplet – zahvaljujoč hitri reakciji in človečnosti akterjev na igrišču.
Istanbul Yurdum Spor je turški nogometni klub, ki tekmuje v nižjih ligah. Klub je bil ustanovljen leta 1984 in ima sedež v Istanbulu. Čeprav ni med najuspešnejšimi ali najbolj znanimi turškimi klubi, se pogosto pojavlja v lokalnih medijih zaradi svojih navijačev in občasno nenavadnih dogodkov, ki se zgodijo na njihovih tekmah.
Galebi so pogosti ob obalah in v bližini večjih mest, vključno z Istanbulom, ki leži ob obali Marmarskega morja in Bosporja. Pogosto se zadržujejo na območjih, kjer so ljudje, vključno z nogometnimi stadioni, ki so lahko blizu obale ali vodnih površin. Njihova prisotnost na športnih dogodkih ni povsem neobičajna, čeprav je, da bi jih žoga zadela in bi potrebovali pomoč, zelo redek pojav.
Masaža prsnega koša, znana tudi kot srčna masaža ali kardiopulmonalna reanimacija (KPR), je postopek, ki se uporablja, ko srce osebe ali živali preneha delovati ali je dihanje zelo šibko ali odsotno. Cilj je ročno črpati kri po telesu in zagotoviti kisik možganom ter drugim vitalnim organom. Pri ljudeh se izvaja s hitrimi in močnimi pritiski na sredino prsnega koša, pogosto v kombinaciji z umetnim dihanjem. Pri živalih se tehnika lahko nekoliko razlikuje glede na vrsto in velikost živali, vendar je osnovni princip enak – vzdrževanje krvnega obtoka in kisika.
