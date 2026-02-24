Nenavaden prizor: vratar zadel galeba, kapetan pa ga je oživljal

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V 22. minuti tekme je vratar Istanbul Yurdum Spora, Muhammet Uyanik, izven kazenskega prostora močno izbil žogo, da bi jo poslal proti napadalcem. A žoga je v zraku zadela galeba, ki je ravno preletaval igrišče. Ptica je takoj omahnila na travo. "Uyanik je pozneje povedal, da sprva sploh ni razumel, kaj je žoga zadela, šele ko se je približal, je ugotovil, da gre za ptico," pišejo turški mediji.

Kapetan poskušal oživljanje

Kapetan ekipe, Gani Catan, je bil prvi pri galebu. "Po njegovih besedah je ptica kazala znake neodzivnosti in težko dihala, zato je instinktivno poskusil z oživljanjem," poročajo tamkajšnji mediji in dodajajo, da je Catan razkril, da je približno dve minuti izvajal masažo prsnega koša. Med poskusom je opazil premikanje pticjih nog in oči, nato pa je galeb začel kazati znake okrevanja. "Ptici so dali vodo, nato pa so jo predali medicinskemu osebju, ki je bilo prisotno na tekmi."

Brez medicinskega znanja, a z veliko empatije

Catan je poudaril, da nima formalnega medicinskega znanja ali tečaja prve pomoči, temveč je reagiral povsem instinktivno z željo rešiti življenje živali.

Po dodatni oskrbi so ugotovili, da ima galeb poškodovano krilo in trenutno ne more leteti. Obdržali so ga na zdravljenju, po poznejših informacijah pa si je ptica opomogla in lahko hodi, čeprav bo do ponovnega leta minilo še nekaj časa.

Trenutek, ki je utišal televizijski prenos

Televizijski komentator, ki je prenašal tekmo, je dogodek opisal kot nekaj izjemno redkega na nogometnih igriščih. "Prenos je za kratek čas popolnoma utihnil, medtem ko so igralci in medicinsko osebje poskušali pomagati ptici," sporočajo turški mediji. Vratar Uyanik je dodal, da ne ve, kje se galeb trenutno zdravi, a bi ga z veseljem obiskal, če bi izvedel lokacijo. Tako je bizarna situacija vsaj delno dobila srečen razplet – zahvaljujoč hitri reakciji in človečnosti akterjev na igrišču.