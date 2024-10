Neodločna celjska obramba tlakovala pot do zmage Portugalcev

Portugalci so povedli že v sedmi minuti, ko so sploh prvič resneje zapretili. Napad je po levi strani povedel Kaio Cesar, ki se je izstrelil mimo preveč anemičnih nogometašev Celja in nato sprožil proti celjskim vratom. Strel je odbil Matjaž Rozman, odbitek pa je med njegovima nogama v mrežo pospravil Samu, ki je poskrbel za prvi zadetek letošnje izvedbe Konferenčne lige.

Varovanci Alberta Riere so do svoje prve priložnosti prišli v 17. minuti. Takrat je nevarno sprožil Luka Bobičanec, njegov strel pa je blokirala domača obramba. Kasneje se je v ugodni situaciji znašel še Aljoša Matko, a je bil pri zaključku premalo natančen.

Na drugi strani pa so znova praktično iz nič udarili Portugalci, ki so vnovič izkoristili neodločnost gostujoče obrambe. Bruno Gaspar je švignil mimo Klemna Nemanič in podal žogo do Gustava Silve, ki je brez težav asistenco pretvoril v zadetek.