Neokusen izbruh Riberyja: Bayern bo Francoza hudo kaznoval

Na Riberyja se je vsul plaz negativnih komentarjev, ki so očitno nogometaša tako prizadele, da se je odzval povsem neprimerno. "V letu 2019 bom opravil z vsem tem. Začel bom z nevoščljivci, sovražniki, ki so se očitno rodili po tem, ko je njihovim staršem počil kondom. Jeb**o naj se vaše mame, vaše babice in celotno družinsko drevo. Tem ljudem ne dolgujem ničesar. Za moj uspeh smo zaslužni jaz, Bog in moji najbližji. Ljudje, ki verjamejo vame," je zapisal Francoz in zaključil, "vsi ostali pa ste le kamenčki v mojih nogavicah."

Številni so namreč menili, da bi denar lahko namenil v dobrodelne namene, ne za nesmiselno razsipnost. To restavracijo so pred njim sicer obiskali tudi Lionel Messi, Diego Maradona, Paul Pogba in številni drugi. Kot zadnji tudi predsednik Fife Gianni Infantino.

Na izbruh nogometaša so se odzvali tudi njegovi delodajalci. Ti so že pred časom namignili na Riberyjevo slovo ob koncu sezone. Športni direktor Bavarcev Hasan Salihamidžić je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da Francozove besede ne bodo ostale nekaznovane: "Imel sem dolg pogovor s Franckom in sem mu dal vedeti, da bo dobil zelo hudo kazen, on pa se je s tem strinjal."