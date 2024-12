Neokusen obračun srbskih trenerjev pred očmi novinarjev in sveta

Obračun se je začel z zadetkom gostov, a gol Evandra so sodniki v VAR sobi preklicali zaradi prepovedanega položaja Brazilca. Sledila sta gola Uroša Nikolića z enajstmetrovke in Dragana Kokanovića za vodstvo 2:0. Gostje so po novi enajstmetrovki in golu Bogdana Mirčetić znižali na 2:1, Caleb Zady je v 67. minuti prednost domačih povišal na 3:1, zadnji gol na obračunu pa je padel v 80. minuti, ko je mrežo domačih za izid 3:2 dosegel Kilian Davis.