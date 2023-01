Skrajno neokusno: navijači Atletov 'obesili' Viniciusa Juniorja

Španska prestolnica pred četrtfinalnim dvobojem kraljevega pokala "gori". "Madrid sovraži Real, Madrid sovraži Viniciusa," je le nekaj izbranih skrajno neokusnih napisov na transparentih, ki "krasijo" Madrid. Avtorji pa navijači Atletica, ki se na poseben način pripravljajo na dvoboj z večnimi mestnimi tekmeci.

Kot poročata madridska športna časnika AS in Marca naj bi bil eden od glavnih razlogov za transparente s sovražno vsebino odločitev vodstva Reala, da je za gostujoči sektor namenil zgolj in samo 300 vstopnic. "Navijačem Atletov se je zmešalo. Najprej so protestirali pri vodstvu Atletica, kjer niso mogli računati na pomoč, saj je vse v rokah glavnih operativcev Reala. Kot domačin imajo, kar se tiče vstopnic, v rokah škarje in platno. Na dan tekme se je sicer število razpoložljivih vstopnic dvignilo, a le za okras," sporoča AS, ki se je v nadaljevanju članka ukvarjal predvsem z zelo neokusnim dejanjem navijačev Atletov. "Nedaleč od trening kampa Reala so obesili lutko Viniciusa Juniorja. In to prav na dan četrtfinalnega dvoboja kraljevega pokala med mestnima rivaloma." Ob obešeni lutki v obliki brazilskega nogometaša se je bohotil še bolj neokusen napis. "Madrid sovraži Real." Kot poroča Marca je bilo podobnih transparentov še nekaj po Madridu in vsi so bili s sovražno vsebino.

Viniciusu zamerijo način proslavljanja zadetkov

Viniciusu Juniorju navijači po Španiji, še posebej Barcini in Atleticovi, zamerijo način proslavljanja zadetkov. Ta naj bi bil skrajno podcenjevalen. "Večkrat je bil tarča navijačev, kot tudi nogometašev nasprotne ekipe. Večkrat je bil deležen skrajno neokusnih vzklikov, a po drugi strani je malce kriv tudi sam. A to še ni razlog, da so ga obmetavali z opico in mu celo želeli smrt," piše Marca, ki ob koncu zapisa dodaja še napoved kapetana Atletov Kokeja, s katerimi nikakor ne blaži vzdušja pred četrtfinalnim obračunom v španskem kraljevem pokalu. "Če bo zabil in ob tem zaplesal, bo sam odgovarjal za svoja dejanja. Pričakujem, da bo imel težave," sporoča prvi med enakimi pri rdeče-belih Koke.

Vinicius Junior že opozarjal na rasistične izpade

Brazilski nogometaš Reala iz Madrida je po številnih rasističnih zmerljivkah, ki so mu jih namenili navijači Valladolida v 18. krogu španskega prvenstva, ostro kritiziral vodstvo tekmovanja. Vinicius je odgovorne obdolžil, da "ne naredijo ničesar", da bi se soočili z rasizmom na tribunah. Dvaindvajsetletnega nogometaša so navijači Valladolida ob domačem porazu proti Realu (0:2) zmerjali, potem ko ga je Italijan Carlo Ancelotti v drugem polčasu zamenjal. "Rasisti še naprej obiskujejo stadione in od blizu spremljajo tekme proti največjemu klubu na svetu, vodstvo lige pa glede njih ne ukrepa," je Vinicius takrat zapisal na družbenih omrežjih. "Sam bom še naprej hodil po svetu z dvignjeno glavo in proslavljal zmage z Realom," je pred dnevi še dodal. Septembra so navijači Atletica snemali svoje rasistične zmerljivke, uperjene proti Viniciusu pred mestnim obračunom.

icon-expand Vinicius Junior FOTO: AP