Neymar po burnem odhodu z igrišča znova dviguje prah

Po zadnjem sodnikovem žvižgu je bil Neymar vidno razburjen. Med odhodom z igrišča je provociral nasprotne igralce in navijače, jim pošiljal poljubčke ter z gestami in besedami slavil napredovanje svoje ekipe. Zaradi napetega vzdušja je moralo posredovati tudi varnostno osebje, da je preprečilo morebitne incidente.
Njegovo vedenje je sprožilo številne odzive. Medtem ko nekateri navijači menijo, da je šlo le za čustveno reakcijo po zahtevni tekmi in odgovor na provokacije s tribun, drugi ocenjujejo, da bi moral igralec, kot je Neymar, pokazati več športnega duha. Kritike so prišle tudi iz tabora nasprotne ekipe, kjer so njegovo ravnanje označili za neprimerno.
Neymar je skozi kariero večkrat dokazal, da je izjemen nogometaš, vendar je pogosto tudi v središču pozornosti zaradi svojega temperamenta. Zadnji dogodek je le še potrditev, kako hitro lahko čustva po pomembnih tekmah prerastejo v sporna dejanja. Ne glede na različna mnenja ostaja jasno, da Neymar privablja veliko pozornosti – tako zaradi svojih nogometnih predstav kot tudi zaradi obnašanja zunaj same igre.
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