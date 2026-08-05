Neymar po burnem odhodu z igrišča znova dviguje prah

Po zadnjem sodnikovem žvižgu je bil Neymar vidno razburjen. Med odhodom z igrišča je provociral nasprotne igralce in navijače, jim pošiljal poljubčke ter z gestami in besedami slavil napredovanje svoje ekipe. Zaradi napetega vzdušja je moralo posredovati tudi varnostno osebje, da je preprečilo morebitne incidente.

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Njegovo vedenje je sprožilo številne odzive. Medtem ko nekateri navijači menijo, da je šlo le za čustveno reakcijo po zahtevni tekmi in odgovor na provokacije s tribun, drugi ocenjujejo, da bi moral igralec, kot je Neymar, pokazati več športnega duha. Kritike so prišle tudi iz tabora nasprotne ekipe, kjer so njegovo ravnanje označili za neprimerno.

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