Neponovljiva tekma, ki se bo zapisala v zgodovino

111 minut nogometa, osem rumenih kartonov, dve izključitvi za Tottenham, pet regularnih in štirje razveljavljeni zadetki. Ni ga presežnika, ki bi lahko opisal tekmo med Tottenhamom in Chelseajem. Lepota nogometa je bila na tem obračunu pozabljena, gostje pa so po dveh golih v izdihljajih srečanja slavili s 4:1. Tottenham, ki je od 55. minute igral le z devetimi igralci, je doživel prvi poraz v sezoni.

icon-expand Tottenham Hotspur - Chelsea FOTO: AP

Navijači v Severnem Londonu so že nekaj minut po začetku derbija dočakali prvi zadetek. V šesti minuti je Pape Matar Sarr zaposlil Dejana Kulusevskega, ki je ob pomoči gostujočega branilca Levija Colwilla premagal Roberta Sancheza in poskrbel za slavje na tribunah stadiona Tottenham Hotspur. Pet minut kasneje je bil blizu izenačenja Nicolas Jackson, Guglielmo Vicario pa je z izvrstno obrambo poskrbel, da so domačini ostali v prednosti. Že v naslednjem napadu so Spursi po čudoviti akciji podvojili svojo prednost, vendar je bil zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Tottenham je v nadaljevanju napadal drugi zadetek, Chelsea pa je preko Raheema Sterlinga prišel do izenačujočega zadetka, ki je bil zaradi Angleževe igre z roko razveljavljen. Modri so čutili, da lahko pridejo do izenačenja, ampak tudi gol Moisesa Caiceda v 27. minuti zaradi prepovedanega položaja ni bil priznan.

icon-expand James Maddison si je ob padcu poškodoval gleženj, Micky van de Ven pa je utrpel poškodbo zadnje stegenske mišice in iz igrišča odšepal ob pomoči soigralcev. FOTO: AP

Žalost nogometašev Chelseaja pa se je po dolgem preverjanju VAR-a spremenila v veselje. Glavni sodnik Michael Oliver je dosodil enajstmetrovko za goste, Cristiana Romera pa za njegov nevarni prekršek 'nagradil' z rdečim kartonom. Najstrožjo kazen je Cole Palmer ob dotiku Vicaria in odboju od vratnice uspešno realiziral in goste v 35. minuti popeljal do izenačenja. Minute, ki so sledile, bi znale resno zaznamovati do tega trenutka zelo obetavno sezono Tottenhama. Zaradi poškodb sta morala igro zapustiti dva izmed najpomembnejših posameznikov uradne enajsterice Spursov, James Maddison in Micky van de Ven. V nadaljevanju je VAR ponovno prekinil tekmo, vendar Reece James kljub udarcu v obraz ni prejel rdečega kartona. Do konca prvega polčasa do spremembe izida ni več prišlo, ekipi pa sta po 57 minutah razburljivega nogometa vendarle odšli na odmor.

Če so uvodne minute drugega polčasa minile brez večjih presenečenj, pa je Destiny Udogie v 55. minuti še otežil delo Tottenhama. Po nepotrebnem ostrem startu na Sterlinga mu je Oliver pokazal še drugi rumeni karton, kar je za Spurse pomenilo, da so na terenu ostali le še z deveterico. Po izvedbi prostega strela se je pred vrati znašel Jackson, ampak je posredovanje Pierra-Emila Hojbjerga na golovi črti preprečilo veselje gostov. Dve minuti kasneje je Vicario z dvojno obrambo poskrbel, da Chelsea ni prišel do popolnega preobrata. Trener domačih Ange Postecoglou je v 61. minuti opravil še zadnji dve zamenjavi, posledično pa so na zelenici ostali le še štirje nogometaši iz začetne enajsterice Spursov. Tottenham je kljub dvema izključitvama nadaljeval z visoko postavitvijo, ki je gostom omogočala številne priložnosti. Ena izmed resnejših je prišla v 67. minuti, ko je Vicario z obrazom zaustavil močan strel Marca Cucurelle.

icon-expand Tottenham Hotspur - Chelsea FOTO: AP

Stoodstotne priložnosti modrih brez doseženega zadetka vendarle niso mogle trajati večno. V 75. minuti je Sterling zaposlil Jacksona, slednji pa je premagal nemočnega Italijana in goste popeljal v vodstvo. Dve minuti kasneje so Spursi preko Erica Dierja prišli do nepričakovanega izenačenja, ampak je bil po dolgi intervenciji VAR-a razveljavljen še četrti zadetek na srečanju. Tottenham je v izdihljajih 86. minute prišel do zlate priložnosti, ki jo je zapravil povratnik po poškodbi Rodrigo Bentancur. Chelsea se je v nadaljevanju kljub številčni premoči postavil pred svoja vrata, Heung-min Son pa je bil v 93. minuti blizu izenačujočega gola. Zapravljeno priložnost je v protinapadu kaznoval Jackson, ki je s svojim drugim zadetkom na srečanju zapečatil usodo moštva iz severnega Londona. Tri minute kasneje je senegalski napadalec dosegel hat-trick in poskrbel, da po 11. krogih v Premier ligi ni več neporažene ekipe.

icon-expand Statistika tekme Tottenham Hotspur - Chelsea FOTO: Sofascore.com

Tottenham Hotspur – Chelsea 1:4 (1:1) Kulusevski 6.; Palmer 35., Jackson 75., 94., 97.