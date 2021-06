Holeš poskrbel za nepopisno slavje Čehov v Budimpešti

Čehi so v osmini finala Eura 2020 z rezultatom 2:0 premagali favorizirane Nizozemce. Tekma ni veliko obetala do 53. minute in rdečega kartona nizozemskega branilca, Matthijsa de Ligta. 11 minut pozneje so Čehi že vodili po zadetku Tomaša Holeša. Nepričakovano zmago so potrdili v 80. minuti, po odličnem prodoru in podaji strelca prvega zadetka. Za končni rezultat 0:2 je poskrbel Patrik Schick.

Favorizirani Nizozemci so tekmo začeli odlično in zapretili že v prvi minuti. Po prodoru hitrega Donyella Malena na levi strani in podaji v sredino Denzel Dumfries ni bil dovolj hiter na nasprotni strani, da bi zapretil vratarju Čehov, Tomašu Vacliku. Osma minuta je bila za Vaclika veliko bolj stresna. Po predložku Daleyja Blinda je pred golom najvišje skočil Matthijs de Ligt, ki kljub močnemu udarcu z glavo žoge ni usmeril proti golu. Nizozemci so vseskozi pretili s hitrimi prodori po krilih. Po strelu Patricka Van Aanholta na levi strani je češki branilec Pavel Kaderabek žogo odbil na varno razdaljo.

Čehi so prvič resno zapretili v 21. minuti, ko je po odlični spremembi hitrosti Petra Sevčika na levi strani in podaji v kazenski prostor Tomaš Souček žogo preusmeril proti golu, a ga je za las zgrešil. Čehi so z več samozavesti začeli resneje pretiti vratarju Nizozemcev, Maartenu Stekelenburgu. V 38. minuti je do odlične priložnosti prišel Antonin Barak, ki se je po podaji Lukaša Masopusta znašel sam na desni strani. Po njegovem strelu se je žoga znašla v varnem objemu navijačev pod streho Stadiona Ferenca Puškaša. Nizozemci so hitro odgovorili. Odlični Denzel Dumfries po prodoru na desni strani v središču kazenskega prostora Čehov ni našel soigralca. V drugi minuti podaljška v prvem polčasu je Memphis Depay po lepem preigravanju podal Patricku van Aanholtu, ki se je znašel sam v središču kazenskega prostora. Žoge ni obvladal in je streljal mimo gola. Verjetno si je oddahnil, ko je videl dvignjeno zastavico stranskega sodnika, ki je oznanila prepovedan položaj bočnega igralca Crystal Palacea. Kljub hitrosti in spretnosti Nizozemcev ter direktnemu pristopu Čehov bodo ljubitelji nogometa prvi polčas hitro pozabili.

icon-expand Donyell Malen je minuto pred odločilnim rdečim kartonom zapravil odlično priložnost. FOTO: AP

Odlična priložnost Malena in rdeč karton De Ligta Donyell Malen je v 52. minuti zbudil gledalce v Budimpešti. Po odličnem prodoru je z neverjetno hitrostjo pobegnil kar dvema češkima branilcema. Znašel se je sam pred vratarjem Vaclikom. Za neodločnost je hitro plačal in po poskusu prehitevanja po desni mu je češki vratar spretno ukradel žogo. Takoj jo je poslal na drugo stran igrišča, kjer je do žoge ob Matthijsu De Ligtu poskušal priti Patrik Schick. Branilcu Juventusa je pred češkim napadalcem spodrsnilo in kmalu ga je zagrabila panika, ki jo je poskušal omiliti s svojo roko. Njegovo dejanje je sodnik Karasev hitro opazil, mu pokazal rumeni karton in Čehom omogočil nevaren prosti strel. V naslednjih sekundah se je potek srečanja drastično zasukal. Sodniki v sobi za VAR so glavnega sodnika na igrišču pozvali k ponovnemu ogledu posnetka Nizozemčeve igre z roko. Karasev se je hitro odločil in mladega branilca z rdečim kartonom poslal pod hladen tuš. S to odločitvijo je De Ligt (21) postal najmlajši igralec v zgodovini Eura, ki je v izločilnih bojih prejel rdeči karton.

icon-expand Sodnik Karasev ni dolgo gledal posnetkov roke De Ligta. FOTO: AP

Trener Nizozemcev je odgovoril z zamenjavo nekdanjega napadalca Arsenala, Malena, ki je nekaj trenutkov pred tem zapravil najlepšo priložnost na tekmi. Namesto njega je v igro vstopil krilni igralec Quincy Promes, ki je v nadaljevanju zaigral na levem krilu. Frank De Boer je svojim varovancem ukazal spremembo taktične postavitve iz začetnih 5-3-2 ali 3-5-2 v 4-4-1, na desno stran sredine se je preselil kapetan Nizozemcev, Georginio Wijnaldum. Upe za zmago so Nizozemci od tega trenutka očitno položili v hitre protinapade, Čehi pa so hitro zavladali na igrišču.

icon-link Statistika tekme Nizozemska:Češka.

Podaja in gol Holeša V 64. minuti je Kaderabek na levi strani kazenskega prostora ostal sam. Predolgo se je obotavljal in svoj strel usmeril v najbližjega nizozemskega branilca. Svoje poteze ni dolgo obžaloval, saj so vsi Čehi v Budimpešti in po svetu v 68. minuti planili v zrak. Barak je na desni strani izvajal prosti strel. Podal je na glavo visokega češkega branilca Tomaša Kalaša, ki je preskočil nizozemske branilce in žogo z leve strani podaljšal do oddaljene vratnice, kjer jo je z največjim veseljem dočakal Tomaš Holeš. Z glavo je žogo odločno poslal mimo dveh nizozemskih branilcev in slavje Čehov se je lahko začelo. V 80. minuti so Čehi po golu svojega prvega zveznika Patrika Schicka že začutili četrtfinale. Po odličnem prodoru strelca prvega gola Tomaša Holeša po levi strani je napadalec Bayerja iz Leverkusna žogo elegantno poslal mimo nemočnega Stekelenburga. Nizozemci od rdečega kartona niso pokazali praktično ničesar in se sklonjenih glav vračajo v domovino.

icon-link Junak Čehov Tomaš Holeš. FOTO: Sofascore.com