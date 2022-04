Nepopustljiva Benfica pretila do konca, a Liverpool zasluženo napreduje v polfinale

Nogometaši Liverpoola so po drugem zadetku na srečanju Roberta Firmina v 65. minuti vodili že s 3:1 (v skupnem seštevku pa s 6:2), toda izjemno bojeviti igralci Benfice se niso predali ter po zadetkih Romana Yaremchuka in agilnega Darwina Nuneza izenačili na 3:3. A to je bilo s strani varovancev trenerja Nelsona Verissima vse, saj jim je za popoln preobrat časa in moči. Redsi se bodo v polfinalu elitne Lige prvakov pomerili z najprijetnejšim presenečenjem tekmovanja - Villarealom.

Pred povratnim obračunom na kultnem Anfield Roadu je bila računica za goste iz portugalske prestolnice povsem jasna: po možnosti zadeti čim prej, da bi se v vrste favoriziranega Liverpoola naselila nervoza, s čimer bi delnice Benfice v želji po morebitnem preobratu nekoliko zrasle. A uvodne minute niso nakazovale na kaj takega, saj je bila govorica telesa gostujočih nogometašev takšna, kot da bi se bili vdali v usodo. No, kljub temu so bili lizbonski orli prvi, ki so prvi zapretili na povratnem četrtfinalnem obračunu Lige prvakov. Hiter protinapad gostov v 12. minuti je lepo povezal Diogo Goncalves, ki je podal na levo stran do osamljenega Evertona, ki je sprožil močan strel približno 25 metrov od domačih vrat, toda žoga je končala tik ob desni vratnici. Več sledi! Liga prvakov, četrtfinale, povratna tekma, izid:

Liverpool - Benfica 3:3 (1:1) /3:1/*

Konate 21. Firmino 55., 65.; Ramos 32., Yaremchuk 72., Nunez 81. Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Matip, Tsimikas; Keita, Milner, Henderson; Jota, Firmino, Diaz.



Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Everton, Goncalves, Ramos; Nunez.



Sodnik: Serdar Gözübüyük (Nizozemska). Opomba:

