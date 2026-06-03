Neposrečeno slovo Francozov, Mbappe zasenčil predsednika

Razlog za to je neobičajna postavitev na fotografiji. Na spodnjem delu stopnišča sta ob predsedniku Emmanuelu Macronu še njegova žena Brigitte in selektor Didier Deschamps, v ozadju pa so vsi nogometaši.

Oziroma skoraj vsi, saj se je Kylian Mbappe postavil neposredno pred predsednika svoje države. Številni v tem vidijo dokaz, da se prvi igralec galskih petelinov prav nič ne zmeni za ustaljeno hierarhijo in se ni pripravljen podrediti drugim. To so mu med drugim očitali tudi navijači Reala, ki so ga v eni od zadnjih tekem sezone celo izžvižgali.

No, kot je razvidno iz enega od videoposnetkov, za neposrečeno postavitev ne gre kriviti Mbappeja, saj ga je tik pred fotografiranjem pred sabo povlekel kar Macron.