Neposrečeno slovo Francozov, Mbappe zasenčil predsednika

Razlog za to je neobičajna postavitev na fotografiji. Na spodnjem delu stopnišča sta ob predsedniku Emmanuelu Macronu še njegova žena Brigitte in selektor Didier Deschamps, v ozadju pa so vsi nogometaši.
Oziroma skoraj vsi, saj se je Kylian Mbappe postavil neposredno pred predsednika svoje države. Številni v tem vidijo dokaz, da se prvi igralec galskih petelinov prav nič ne zmeni za ustaljeno hierarhijo in se ni pripravljen podrediti drugim. To so mu med drugim očitali tudi navijači Reala, ki so ga v eni od zadnjih tekem sezone celo izžvižgali.
No, kot je razvidno iz enega od videoposnetkov, za neposrečeno postavitev ne gre kriviti Mbappeja, saj ga je tik pred fotografiranjem pred sabo povlekel kar Macron.
Veliko pozornosti je dobilo tudi "poziranje" Rayana Cherkija, ki v spodnjem desnem kotu fotografije deluje, kot da mu ni najbolj prijetno. "Očitno je moral na stranišče," se je pošalil eden od uporabnikov Reddita.
Bo Mbappe presegel Kloseja?
Ne glede na ne prav posrečeno slovo od domovine Francozi znova sodijo v ožji krog favoritov za naslov svetovnega prvaka. Po slavju leta 2018 v Rusiji jih je v Katarju po enajstmetrovkah ugnala Argentina.
Mbappe, trenutno je pri 12 golih, ima priložnost postati najboljši strelec v zgodovini mundialov. Ta naziv si trenutno lasti Miroslav Klose s 16 zadetki, zanj pa se bo boril tudi Lionel Messi (13).
Francozi se bodo v skupini I pomerili s Senegalom, Irakom in Norveško. Po mnenju stavnic so galski petelini drugi favoriti tik za aktualnimi evropskimi prvaki Španci. Na tretjem mestu so Angleži, nato pa si sledijo Brazilci, Argentinci in Portugalci.
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