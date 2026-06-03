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Nogomet

Neposrečeno slovo Francozov, Mbappe zasenčil predsednika

Pariz, 03. 06. 2026 16.19 pred 46 minutami 2 min branja 5

Avtor:
J.B.
Francoska reprezentanca pred potjo na mundial

Nogometaši Francije bodo na prihajajočem svetovnem prvenstvu lovili tretjo zaporedno uvrstitev v finale. Pred odhodom v Severno Ameriko so se galski petelini za nekaj besed spodbude ustavili pri predsedniku Emmanuelu Macronu in z njim naredili tudi skupinsko fotografijo, ki je dvignila precej prahu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razlog za to je neobičajna postavitev na fotografiji. Na spodnjem delu stopnišča sta ob predsedniku Emmanuelu Macronu še njegova žena Brigitte in selektor Didier Deschamps, v ozadju pa so vsi nogometaši.

Oziroma skoraj vsi, saj se je Kylian Mbappe postavil neposredno pred predsednika svoje države. Številni v tem vidijo dokaz, da se prvi igralec galskih petelinov prav nič ne zmeni za ustaljeno hierarhijo in se ni pripravljen podrediti drugim. To so mu med drugim očitali tudi navijači Reala, ki so ga v eni od zadnjih tekem sezone celo izžvižgali.

No, kot je razvidno iz enega od videoposnetkov, za neposrečeno postavitev ne gre kriviti Mbappeja, saj ga je tik pred fotografiranjem pred sabo povlekel kar Macron.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Veliko pozornosti je dobilo tudi "poziranje" Rayana Cherkija, ki v spodnjem desnem kotu fotografije deluje, kot da mu ni najbolj prijetno. "Očitno je moral na stranišče," se je pošalil eden od uporabnikov Reddita.

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Bo Mbappe presegel Kloseja?

Ne glede na ne prav posrečeno slovo od domovine Francozi znova sodijo v ožji krog favoritov za naslov svetovnega prvaka. Po slavju leta 2018 v Rusiji jih je v Katarju po enajstmetrovkah ugnala Argentina.

Mbappe, trenutno je pri 12 golih, ima priložnost postati najboljši strelec v zgodovini mundialov. Ta naziv si trenutno lasti Miroslav Klose s 16 zadetki, zanj pa se bo boril tudi Lionel Messi (13).

Francozi se bodo v skupini I pomerili s Senegalom, Irakom in Norveško. Po mnenju stavnic so galski petelini drugi favoriti tik za aktualnimi evropskimi prvaki Španci. Na tretjem mestu so Angleži, nato pa si sledijo Brazilci, Argentinci in Portugalci.

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nogomet francija svetovno prvenstvo kylian mbappe

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KOMENTARJI5

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urib1
03. 06. 2026 17.21
Evo to je lep primer, da novinarji delate zgodbe tudi tam kjer jih ni. Najprej vam ni prav, ker Mbappe stoji pred Makronom. V naslednjem stavku pa poveste, da ga je tja postavil sam Makron. Brez veze vse skupaj za moje pojme. Kaj ima veze kdo je kje na sliki
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0 0
gullit
03. 06. 2026 17.13
Izvrsten nogometaš, ampak za uspehe je potrebno še kaj drugega kot talent. Je tipični ego-manijak, važen je samo on, nihče drug. Zato je Psg in tudi sedaj Real brez pomembnih lovorik, ravno obratno sedaj je Psg zelo uspešen, Real pa zelo neuspešen glede na prejšne uspehe. Že Luis Enrique mu je rekel kot njegov trener, da je slišal da obožuje Michaela Jordana. Tudi on je izjemen strelec bil, ampak je on tudi obrambo ter ekipo prisilil, da so pustili vso energijo na igrišču v obeh smereh, je prisilil da so bili soigralci boljši.
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+0
1 1
NoriSušan
03. 06. 2026 16.55
Pa naj še kdo reče da niso resnične govorice o diktatorju haha. Najbolj umetno nahajpan igralec možn
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+1
2 1
Nejc Lola
03. 06. 2026 16.49
Ve se kdo je jaci👍🔥
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+0
1 1
NoriSušan
03. 06. 2026 16.56
Seveda se ve. Cherki najbolši med njimi. Se strinjam da tu res ni debate
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+0
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